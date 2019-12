Torino, classifica del decennio per punti realizzati: granata tredicesimi

Nella classifica di Serie A per i punti realizzati tra il 2010 ed il 2019, il Toro si trova in 13^ posizione, con il settimo posto come miglior traguardo

Non solo il 2019 sta per chiudersi. E’ infatti agli sgoccioli un intero decennio, che porterà ad un nuovo inizio con il 2020. Il Toro lo ha chiuso negativamente con la sconfitta rimediata con la Spal, che gli è costata punti preziosi, relegandolo in decima posizione e rendendo questo inizio di stagione poco confortante. Diverso è però il piazzamento per quanto riguarda la classifica di Serie A stilata in base ai punti ottenuti dal 2010 al 2019. I granata si posizionano tra i primi 15, occupando il tredicesimo posto con 386 punti, alle spalle del Chievo che ne ha invece totalizzati 389, e davanti al Cagliari, anche a causa di alcune stagioni in Serie B che non vengono ovviamente conteggiate.

Toro, con Ventura e Mazzarri i massimi traguardi

Da Ventura a Mazzarri, passando per Mihajlovic, questo Toro ne ha viste delle belle. L’approdo dei granata in A è infatti arrivato solo nel 2012, con Gian Piero Ventura a condurre i suoi, dopo 3 stagioni di Serie B. E’ con lui che sono riusciti a compiere la risalita fino all’Europa League, ottenuta nella stagione 2013-2014 con il Parma che ha dichiarato fallimento ed il Torino che ha potuto prendere il suo posto.

Una cosa simile è avvenuta nell’ultima stagione, con il tecnico livornese, che oltre ad ottenere la settima posizione, ha realizzato il record di punti (63) ed ha potuto poi accedere alla competizione europea con il Milan che vi ha rinunciato. L’unico a non aver centrato l’obbiettivo è stato Sinisa Mihajlovic, rimasto sulla panchina granata solamente per una stagione e mezzo.

Un decennio equilibrato per i granata

Più in generale, il massimo traguardo raggiunto è stata proprio la settima posizione, circondata poi da un sedicesimo posto al primo anno in Serie A dopo 3 anni, una nona ed una dodicesima posizione nelle ultime due stagioni di Ventura in granata, ed altri due piazzamenti a metà classifica con Mihajlovic (9° posto in entrambi i casi).

In generale il decennio è stato caratterizzato da grande equilibrio, con 97 vittorie, 96 pareggi e 90 sconfitte. Troppo poco per eguagliare i numeri di chi si è ritrovato più su in classifica, come la Juve, prima anche qui con 852 punti realizzati, il Napoli in seconda posizione a 744 e la Roma, terza a 733. Con il 2020 alle porte, i granata potranno provare a migliorarsi.