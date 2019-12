Da Glik a Cerci, da Belotti a Moretti: Toro, ecco la top 11 del decennio - Toro.it

La Top 11 del Torino 2010-2019 secondo Toro.it: Sirigu indiscusso numero uno, Glik al centro della difesa. E ci sono anche Cerci e Darmian

Un po’ di nomi, per iniziare. Primo undici: Sereni, Zoboli, Loria, Pratali, Colombo, Gorobsov, Loviso, Belingheri, Rubin, Pià, Bianchi (Torino-Mantova 1-1, 5 gennaio 2010). Ultimo undici: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi, Verdi, Berenguer, Belotti (Torino-Spal 1-2, 21 dicembre 2019). L’inizio e la fine del decennio li si rivive anche così, mettendo a confronto la prima formazione del Toro con l’ultima. I giocatori tutti diversi, ma non c’è da stupirsi. E nel mezzo? Di calciatori ne sono passati a centinaia, e addirittura qualcuno di essi nelle distinte ufficiali che si sono susseguite non vi è nemmeno entrato. C’è chi ha lasciato il segno e chi è scomparso dalla memoria di molti. Non è quest’ultimo il caso di coloro che rientrano nella Top 11, selezionata dalla redazione di Toro.it, di questi ultimi dieci anni granata.

Torino, la top 11 del decennio

C’è Sirigu, a blindar la porta. Non è un caso che il sardo abbia agguantato e battuto (nella passata stagione) il record d’inviolabilità del Giaguaro Castellini, si è dimostrato un più che degno erede. La difesa – a tre come è stato ricorrente tra il 2010 e il 2019 – è composta da Moretti, guida esperta, Glik, arcigno marcatore, e Nkoulou, centrale elegante pur con qualche macchia extra-campo.

Sulle fasce due azzurri: D’Ambrosio, che fu Peone (era il 2010, ricordate?) e divenne da Inter, e Darmian, infaticabile.

Cerci-Immobile più Belotti: Toro, che attacco!

Poi via a centrocampo. Qui la rosa dei nomi papabili non era tanto ampia. La scelta, infine, è ricaduta in prims su Vives – grande anima e bandiera con un lacrimato addio -, poi su Baselli, che del Torino è diventato una colonna, pur sempre alternando picchi e momenti di poca luce.

E’ un 3-4-fantasia, quello che si propone. Perché in attacco i tre sono difficili da sistemare con equilibrio. Belotti duetta con Immobile – e in granata l’hanno fatto spesso con profitto, pur per poco tempo -, poi c’è Cerci a dar fantasia e strappi. Due qualità che si adombrate lontano dalla Mole. Il meglio del 2010-2019 è qui.

Top 11: Sirigu; Nkoulou, Glik, Moretti; D’Ambrosio, Vives, Baselli, Darmian; Cerci, Immobile, Belotti.