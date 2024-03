Tra i tanti infortuni subiti dal Toro c’è chi ha saltato pochi minuti in campionato: ecco chi ha giocato di più

È stata una prima parte di stagione complicata quella affrontata dal Torino, almeno sotto il punto di vista della condizione fisica. Ivan Juric ha infatti perso tanti giocatori lungo il percorso, alcuni per un breve periodo, altri fino alla fine del campionato. Come ad esempio Perr Schuurs, che ha rimediato la lesione del legamento crociato del ginocchio e con ogni probabilità non tornerà in campo prima dell’estate. Ma c’è anche chi nel Toro ha saltato pochissime minuti ed è stato sempre a disposizione dell’allenatore, anche in situazioni di piena emergenza. Ecco la classifica degli stakanovisti granata.

Da Milinkovic-Savic a Rodriguez: ecco chi ha giocato di più

Al primo posto non può che esserci Milinkovic-Savic. Il portiere, si sa, è l’uomo che mette a referto più minuti nel corso di una singola stagione. Nonostante l’esclusione nella trasferta di Bologna, in cui Juric gli aveva preferito Gemello, il serbo è al comando di questa speciale classifica con 2520 minuti a difesa dei pali del Toro. Segue colui che per il croato è diventato un insostituibile: Raoul Bellanova. L’esterno è stato protagonista di un’importante crescita e dopo un inizio a rilento ha ormai trovato il giusto ritmo. L’ex Inter segue a 2320 minuti in stagione. Terzo e ultimo gradino del podio per Ricardo Rodriguez, a quota 2159 minuti. Lo svizzero avrebbe potuto insidiare il primato di Milinkovic-Savic, ma a causa di qualche problema fisico è stato costretto a saltare Lecce e Lazio, per poi essere centellinato contro la Roma.

Poi Vlasic e Zapata

A ridosso del podio ci sono Duvan Zapata e Nikola Vlasic. Il colombiano è ormai la luce dell’attacco granata e dopo un periodo complicato sotto il punto di vista realizzativo sembra essersi finalmente sbloccato. Lo dimostrano i 5 gol realizzati dall’ex Atalanta nelle ultime 9 partite di campionato. Il secondo, nonostante un rendimento a volte insufficiente e nuove soluzioni tattiche adottate da Juric, ha trascorso 2137 minuti in campo.