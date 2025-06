Saul Coco è nel mirino dei club qatarioti. Arrivato al Filadelfia un anno fa, il difensore non è ritenuto incedibile

Un anno e poi l’addio. Il Qatar corteggia Saul Coco. Il difensore è arrivato al Torino nella scorsa sessione estiva di mercato per sostituire Alessandro Buongiorno, trasferitosi al Napoli. Il direttore tecnico Vagnati ha pescato Coco dal Las Palmas, sborsando una cifra importante per le casse granata (oltre 8 milioni di euro).

Il rendimento dell’equatoguineano non ha del tutto convinto i tifosi e la società, che non reputa il giocatore un elemento insostituibile. Il Qatar potrebbe rendere tutti felici. Coco percepirebbe uno stipendio di gran lunga superiore rispetto a quello offertogli dal Torino, mentre i granata potrebbero alzare la richiesta viste le infinite disponibilità economiche dei club arabi.

Le aspettative e la delusione

Coco è arrivato a Torino con un compito difficile: sostituire Alessandro Buongiorno. L’ex capitano granata ha incarnato in ogni partita lo spirito che contraddistingue il Toro, essendo cresciuto a pane e Torino fin da piccolo.

A metà luglio 2024, i granata hanno ufficializzato l’arrivo di Saul Coco. L’equatoguineano era reduce dall’esperienza positiva al Las Palmas. A Torino, il centrale ha faticato e non poco a mettere in mostra la sua qualità. Tra errori in fase difensiva e alcuni gol pesanti sbagliati sotto porta (in primis nella sfida casalinga contro il Napoli persa 1-0), Coco ha fatto storcere il naso ai tifosi e alla dirigenza.

I numeri di Coco al Torino

Nella sua prima stagione con la maglia del Torino, Saul Coco ha totalizzato 34 presenze e 2 gol tra campionato e Coppa Italia. Il numero 23 è stato un titolarissimo di Paolo Vanoli, che ha fatto affidamento con continuità sul giocatore.

Coco ha saltato le ultime 3 partite del campionato a causa dell’infortunio e la successiva operazione a una mano. Dopo appena una stagione di alti e bassi, il difensore potrebbe così trasferirsi in Qatar per arricchire palmares e portafoglio.