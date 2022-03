Nell’anno 2021 il Toro è stata una delle squadre che ha speso meno soldi per quanto riguarda i compensi ai procuratori sportivi

La FICG, in base all’art. 8 sulla trasparenza, ha comunicato quanto hanno speso i club del maggior campionato italiano per i procuratori sportivi, riportando nel dettaglio quanto ha speso ogni società, non solo per operazioni di acquisto e cessione di un giocatore ma anche, ad esempio, per operazioni come i rinnovi di contratto. Una cifra in crescita rispetto al 2020, dove erano stati versati nelle tasche degli agenti 138 milioni. Nel 2021 i vari club di Serie A per i procuratori hanno speso 174 milioni, avvicinandosi alla cifra spesa nel 2019 che ammontava a 187 milioni di euro. Ovviamente, anche nel bilancio del 2021 ha influito l’emergenza sanitaria legata al Covid. La squadra che nel 2021 ha speso più soldi per i procuratori è stata la Juventus, così come nel 2020 e nel 2019, con un importo di 28,9 milioni. Seconda l’Inter con 27,4 milioni, mentre al terzo posto si è piazzata la Roma con 25,9 milioni.

Il Toro nel 2021 per gli agenti ha speso più di 3 milioni

La cifra spesa dal Torino per pagare i procuratori corrisponde a 3.492.116 di euro. Solo Spezia, Venezia e Salernitana hanno speso cifre inferiori ai 3 milioni. Dunque il club del presidente Urbano Cairo nel 2021 per gli agenti ha speso una cifra molto simile a quella spesa l’anno prima. Nel 2020 infatti, per i procuratori il Toro aveva sborsato 3.461.175,00 di euro. Nel 2020 tra tutte le squadre del massimo campionato italiano solo 4 club avevano speso meno del Toro e in quel caso sono state: Benevento, Cagliari, Crotone e Spezia. Infine comunque, c’è da sottolineare che dal 2019, quando i granata hanno speso poco più di 2 milioni al 2021, la cifra spesa per i procuratori è aumentata.