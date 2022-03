Nella classifica dei club di Serie A che concedono maggiore minutaggio ai calciatori italiani il Toro è penultimo

Sono passate diverse ore e giorni dalla non qualificazione dell’Italia di Roberto Mancini a Qatar 2022, ma la rabbia e la delusione sono ancora molto forti. Alla base di questo grande fallimento ci sono diversi motivi. Uno di questi, imputato tra i principiali, è il fatto che il CT Mancini abbia una selezione di giocatori molto ristretta sui quali puntare e inoltre ci sono diversi Azzurri che nei rispettivi club di Serie A faticano a trovare spazio con continuità. Questo ultimo dato è dimostrato dalla classifica che riguarda la percentuale di minutaggio dei calciatori italiani in Serie A. In questa classifica molto particolare il Toro è penultimo con il 19,3%. Dietro ai granata c’è solo l’Udinese con il 15,3%. Invece la squadra di Serie A con la percentuale più alta di minutaggio di giocatori è l’Empoli, con il suo 63,1%. Segue il Cagliari con il 60,2% mentre sul gradino più basso del podio si posiziona il Genoa con il 54,1%. Dunque, come si può notare, le grandi squadre del massimo campionato non concedono più di tanto spazio ai giocatori italiani, rallentandone così la crescita. Questo è un grande problema per il calcio italiano che va risolto tempestivamente, per ripartire più forti di prima.

Toro: Belotti, Mandragora e Pobega gli italiani che giocano di più

Come riportato sopra, la percentuale di minutaggio dei giocatori italiani nel Toro è davvero molto, ma molto bassa. Gli italiani ai quali Ivan Juric ha concesso più spazio soprattutto nell’ultimo periodo sono Andrea Belotti, Tommaso Pobega e Rolando Mandragora. Mentre, a scendere in campo con il contagocce sono stati i giovani Alessandro Buongiorno, Luca Gemello (1 sola presenza contro la Fiorentina), i rinforzi di gennaio Pietro Pellegri e Samuele Ricci insieme ad Armando Izzo e Simone Zaza, entrambi destinati a lasciare il Toro a fine stagione. Tra tutti gli italiani che fanno parte della rosa granata chi potrebbe presto aumentare il suo minutaggio in campo è Gemello, che potrebbe trovare una chance dopo che Juric ha fatto sapere di essere indeciso su chi schierare tra i pali.