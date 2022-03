Oggi ben 9 giocatori del Toro scenderanno in campo con le rispettive Nazionali, il primo sarà Ricci con l’Under 21 italiana

Nella giornata di oggi saranno ben 9 i giocatori del Toro che saranno impegnati con le rispettive Nazionali. Il primo a scendere in campo di questa lunga lista sarà Samuele Ricci che a Trieste, alle ore 17:30 con l’Italia Under 21, sfiderà la Bosnia Erzegovina Under 21. Il centrocampista ex Empoli è pronto a guidare la squadra del CT Paolo Nicolato per dimostrare il suo valore, cercando anche di dare un segnale a Ivan Juric. Anche la Nazionale maggiore di Roberto Mancini, dopo la cocente sconfitta rimediata contro la Macedonia del Nord che ha fatto dire agli Azzurri addio a Qatar 2022, sarà impegnata oggi contro la Turchia e tra i convocati c’è Andrea Belotti. Il Gallo contro la Turchia vorrà assolutamente scendere in campo dopo che non era stato convocato da Mancini per la sfida contro la Macedonia del Nord, dovendo così accomodarsi in tribuna insieme a Gianluca Scamacca e Nicolò Zaniolo. Quella di oggi per l’Italia sarà considerata la prima sfida di un nuovo ciclo.

Vojovoda e Rodriguez si ritroveranno contro, Aina sfida il Ghana

Oltre a Belotti e Ricci, anche Etrit Berisha sarà impegnato con la sua Nazionale. Infatti, quest’oggi alle 18 l’Albania dovrà vedersela contro la Georgia. Contemporaneamente in campo ci saranno anche la Serbia di Vanja Milinkovic-Savic e Sasa Lukic contro la Danimarca, e la Svizzera di Ricardo Rodriguez che si ritroverà contro il Kosovo di Mergim Vojvoda. Invece alle ore 19 la Nigeria di Ola Aina si ritroverà contro il Ghana. Infine, c’è da sottolineare anche che alle 20:45 la Repubblica Ceca di David Zima, anche lei fuori dal Mondiale, sfiderà il Galles. Tanti impegni da seguire, mentre il Toro al Filadelfia ha iniziato a preparare la partita contro la Salernitana.