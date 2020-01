Toro, Mazzarri e Mihajlovic in numeri: ecco chi ha fatto meglio con i granata

Oggi il Torino affronterà il Bologna e di fronte ci saranno anche Mazzarri a Mihajlovic, presente e recente passato della squadra granata

Torino-Bologna è sfida molto particolare anche perché di fronte ci sarà Mihajlovic, che torna a Torino per la seconda volta da ex dopo la vittoria per 2-1 dello scorso anno. La squadra di Mazzarri arriva dalla vittoria per 2-0 con la Roma e dalla vittoria ai rigori contro il Genoa in Coppa Italia. Partita nella partita: sarà anche scontro diretto proprio tra il mister toscano e il serbo che insieme sulla panchina granata hanno collezionato 131 partite (domenica sarà la 132esima).

Torino, Mazzarri più vittorioso di Mihajlovic con i granata

Il Torino è stato allenato in campionato da Walter Mazzarri in ben 73 partite in due anni. Sinisa Mihajlovic invece ha dovuto fermare le sue presenze sulla panchina granata a quota 58 partite, prima di essere esonerato e fare spazio proprio al toscano. Un distacco di 15 partite dunque che però consegna dal punto di vista dei numeri e delle statistiche un vantaggio netto, in numero di vittorie e di punti conquistati dunque, nei confronti dell’attuale allenatore del Toro: Walter Mazzarri.

Il tecnico ex Napoli infatti delle 73 gare dirette con i granata ne ha vinte 30; quasi il doppio di quelle del serbo Mihajlovic che si ferma a quota 19. Mazzarri ha un dato peggiore per quanto riguarda le sconfitte: 20 ko contro i 15 di Mihajlovic. Ma c’è sempre da tenere presente il dato delle partite in meno di Mihajlovic contro Mazzarri. Vicini per quanto riguarda i pareggi: 23 Mazzarri, 24 Mihajlovic.

Torino: con Mazzarri difesa più solida, attacco poco prolifico

Il “duello” tra Mazzarri e Mihajlovic a suon di numeri e statistiche vede l’allenatore toscano prevalere in quasi tutti i dati numerici. Per quanto riguarda infatti i gol segnati dal Torino sotto la gestione Mazzarri, c’è un vantaggio di appena 3 gol rispetto alla gestione Mihajlovic che avrà il rammarico di non essere arrivato per un solo gol a tripla cifra ma si è fermato a 99 contro i 102 con il tecnico toscano. Una media gol con Mazzarri di 1,4 a partita. Mihajlovic può sorridere, perché la sua di media è invece 1,70 ma con sempre 15 partite in meno. Per il reparto difensivo invece netta supremazia del Toro targato Mazzarri: 78 gol subiti in 73 partite dirette in campionato; il Toro di Mihajlovic invece ha subito 93 gol in 58 partite. Infine la media punti a partita a confronto vede un risicato vantaggio dell’attuale allenatore del Torino con 1,55 punti a partita contro gli 1,40 punti a partita di Mihajlovic.