Il contratto di Ivan Juric è in scadenza al 2024, ma l’intenzione del presidente è quella di continuare insieme

Ivan Juric è ormai giunto alla terza stagione alla guida del Torino. Era il 1 luglio del 2021 quando Urbano Cairo ingaggiò il croato prelevandolo dall’Hellas Verona, con un contratto fino a giugno 2024. Quel 2024 che, a distanza di quasi tre anni, si avvicina inesorabile. Proprio per questo, a tenere banco nell’ultima stagione, sono stati spesso i discorsi relativi al rinnovo dell’allenatore, che al momento sembrano essere rimandati a data da destinarsi. Non è ancora chiaro se Ivan Juric resterà al timone del progetto granata, ma quel che è certo è che Urbano Cairo ha tutta l’intenzione di prolungare il suo contratto. Il Presidente non perde mai occasione per esprimere tutta la sua stima nei confronti del croato. L’ultima volta proprio al termine della gara contro l’Atalanta: “Lo stimo molto e sta facendo un ottimo lavoro. Contro Gasperini ha preparato la partita in una maniera fantastica”.

Il bilancio di Juric sulla panchina del Toro

Da quando Ivan Juric ha preso il comando del progetto tecnico del Toro i risultati sono stati piuttosto altalenanti. Il croato ha fatto il suo esordio in panchina nella stagione 2020/2021, raccogliendo l’eredità di Marco Giampaolo e di Davide Nicola. Alla prima annata di gestione il tecnico ha raggiunto il 10° posto in classifica e i sedicesimi di finale di Coppa Italia, migliorando e non poco i risultati dell’anno precedente (il Toro aveva chiuso 17° in Serie A).

I risultati dell’anno scorso

Stesso piazzamento in campionato nell’anno successivo, ma migliorato il percorso in Coppa, dove i granata sono riusciti a disputare i quarti di finale. Nel campionato attualmente in corso il Toro si trova nuovamente al 10° posto, a -4 dalla zona Europa. Il bilancio di Juric sulla panchina può dirsi tuttavia ai limiti della sufficienza, con 37 vittorie, 26 pareggi e 35 sconfitte in 98 partite disputate.