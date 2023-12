Raoul Bellanova punta alla partita contro il Frosinone: sulla destra il titolare è lui e sta crescendo sempre di più

La netta vittoria contro l’Atalanta, ha portato tanto entusiasmo in casa Toro. Adesso però si pensa subito alla prossima gara: Frosinone-Torino. Calcio d’inizio in programma domenica 10 dicembre, alle ore 12:30, allo Stadio Benito Stirpe. Nel Torino, Raoul Bellanova è sempre più in forma e più in crescita. L’esterno, per il quale il Toro ha fatto investimenti importanti in estate, sta iniziando a ripagare le aspettative. Dopo l’ottima gara contro l’Atalanta, adesso il numero 19 punta la prossima partita. Contro la squadra di Gasperini è stato da applausi. Non solo è stato impeccabile in fase di copertura contro Ruggeri, ma ha fatto anche parecchie sgasate sulla fascia destra. In quella zona di campo, è lui il titolare. Se sulla sinistra Lazaro e Vojvoda si giocano il posto, sulla destra al momento Soppy non insidia il classe 2000. Il ragazzo, originario di Rho, sta affidando la sua crescita a Juric.

La sua stagione: serve più incisività

In totale, tra campionato e Coppa Italia, Bellanova ha giocato tutte le partite: 16. Non tutte da titolare, ma ha sempre trovato spazio. Per lui 1 assist e 4 ammonizioni (è in diffida). Le prestazioni vanno sempre meglio, ma serve più incisività. Se il ragazzo continua così, i gol e gli assist arriveranno presto.

Il sostituto di Singo

In estate, Bellanova è stato preso per sostituire Wilfried Singo. Il Monaco ha pagato l’ivoriano 10 milioni di euro. Soldi che sono stati subito investiti dal Toro per Bellanova, pagato 7 milioni al Cagliari, dopo l’esperienza all’Inter. Dopo un inizio un po’ complicato e di adattamento, sta venendo fuori il vero Bellanova. Juric era stato chiaro: “Ha le caratteristiche giuste, ma su certi aspetti deve lavorare per arrivare ai livelli di Wilfried Singo“. Il lavoro sta ripagando alla grande.