Se il numero 27 del Toro scenderà in campo contro il Frosinone arriverà a festeggiare 100 presenze con addosso la maglia granata

Lo sguardo del Toro è rivolto solamente al match contro il Frosinone. Una partita nella quale Rodriguez e compagni vorranno vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia arrivata proprio per mano dei ciociari. Chi in questi giorni darà più del massimo per cercare di convincere Ivan Juric a dargli una chance nel match contro la squadra guidata da Eusebio Di Francesco è senza alcuna ombra di dubbio Mergim Vojvoda. Tra i tanti motivi per i quali il kosovaro vuole scendere in campo contro il Frosinone ce n’è uno molto particolare o forse meglio dire speciale: se Vojvoda verrà schierato contro i gialloblù, infatti, raccoglierà la sua presenza numero 100 con addosso la maglia del Toro. Un traguardo importantissimo che ha appena raggiunto il suo compagno di squadra Koffi Djidji, arrivato a quota 100 presenze in granata nel match contro l’Atalanta, in una fantastica serata con la bella vittoria sui bergamaschi. Anche il terzino spera che la sua presenza numero 100 possa giungere insieme a una buona prestazione da parte di tutto il Toro e ovviamente insieme a un risultato positivo.



Vojvoda: ottime chance di scendere in campo contro i ciociari

Bisogna dire che ci sono ottime probabilità che Vojvoda tagli il nastro delle 100 presenze in granata già nel lunch match di domenica, 10 dicembre, contro il Frosinone. Anche perché Valentino Lazaro non sta rendendo come ci si aspettava e dovrà riguadagnarsi il suo posto in campo. E il numero 27 granata è reduce da un’ottima prestazione rimediata contro l’Atalanta, dove ha dimostrato grande senso tattico e solidità risultando anche lui molto prezioso ai fini del risultato. Il kosovaro vorrà continuare sulla strada intrapresa per mettere in mostra tutte le sue qualità e portare avanti il percorso di crescita iniziato da quando Juric siede sulla panchina del Toro.

99 presenze in granata per il 27 granata: il bilancio

Il miglioramento del rendimento di Vojvoda da quando ha iniziato a lavorare con Juric è sotto gli occhi di tutti. Ma è doveroso sottolineare che nella sua esperienza in granata fino a qui il giocatore classe 1995 ha avuto anche momenti bui e complicati. Momenti che ha messo alle spalle. Adesso, a quasi quota 100 presenze in granata, il numero 27 del Toro vuole avere una parte da protagonista. Solo il tempo ci dirà se riuscirà in questo suo intento. La prova raccolta contro gli uomini di Gian Piero Gasperini fa ben sperare.