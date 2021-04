Diverse squadre stanno lottando per il mantenimento della Serie A, oltre al Torino, a fare la differenza potranno essere i risultati degli scontri diretti

La corsa verso la salvezza è entrata nel vivo, infatti mancano ormai poche giornate al termine del campionato. Fiorentina, Benevento, Torino, Cagliari e Parma sono le squadre protagoniste nella lotta per il mantenimento della categoria. Le squadre più in difficoltà sono sicuramente il Parma, penultimo in classifica con 20 punti, e il Cagliari terz’ultimo con 22. Sopra la squadra sarda a +5 si trova il Torino di Nicola con una partita in meno. Infatti, i granata dovranno recuperare la partita contro la Lazio a Roma. Ultima in classifica il Crotone di Cosmi che, con soli 15 punti, pare ormai spacciato. Tra le 5 squadre che occupano i bassi fondi della classifica l’unica che è riuscita a portare a casa una vittoria è stato il Torino, vincendo 0-1 contro l’Udinese.

I prossimi incontri per Fiorentina, Benevento e Torino

La Fiorentina reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta, con il match terminato 2-3, nelle prossime 4 giornate di campionato dovrà affrontare Sassuolo e Verona fuori casa, la Juventus al Franchi e il Bologna in trasferta. Il Benevento, che fin qui ha raccolto 30 punti come la squadra viola, nei prossimi turni dovrà affrontare la Lazio e il Genoa in trasferta e poi l’Udinese in casa prima della trasferta a Milano contro la squadra di Pioli. Il Torino, dopo la gara contro la Roma in programma domenica alle 18, affronterà il Bologna allo stadio Dall’Ara per poi vedersela contro Napoli e Parma allo stadio Grande Torino. La sfida tra i granata e i ducali potrà risultare determinante nella corsa salvezza ed è uno dei due scontri diretti in programma per quanto riguarda i prossimi 4 turni di campionato.

Il calendario di Cagliari e Parma

Una sfida molto importante e uno scontro diretto che potrebbe risultare decisivo è Cagliari-Parma in programma sabato sera alle 20:45. Dopo questo match la squadra allenata da Semplici dovrà affrontare l’Udinese, la Roma e il Napoli. Sfide molto complicate per la squadra sarda che non vince da inizio marzo, quando il Cagliari ha vinto contro il Bologna 1-0 grazie a una rete di Rugani. Infine il Parma, dopo la sfida contro i rossoblu, dovrà affrontare Juve, Crotone e poi appunto il Torino. Calendario non semplice neanche per la squadra emiliana, ma i giochi sono ancora aperti.