La Cremonese è la squadra che ha subito più gol su palla inattiva, ma allo stesso tempo il Torino è quella che segnato meno

Dopo aver aperto la giornata numero 22 di Serie A contro il Milan, perdendo per 0-1, il Torino si prepara per chiudere la 23^, in casa contro la Cremonese. Partita che andrà in scena alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La squadra lombarda ha iniziato la stagione con Alvini, ma poi è stato esonerato ed è arrivato Ballardini. Con il nuovo tecnico, la Cremonese ha fatto due imprese due campi di Napoli e Roma, arrivando in semifinale di Coppa Italia dove se la vedrà contro la Fiorentina. In campionato però non è arrivata la svolta, con i grigiorossi ancora all’ultimo posto, a soli 8 punti, con 0 vittorie. In vista della partita, c’è un dato che salta subito all’occhio: la Cremonese è la squadra che ha subito più gol da palla inattiva, mentre il Torino è quella che ne ha segnati di meno.

Torino-Cremonese: le palle inattive

La Cremonese, con 14 gol subiti (compreso quello contro il Napoli nell’ultimo turno), è la squadra che ha subito più gol da palla inattiva in questa Serie A. Il Torino però, insieme alla Sampdoria, è la squadra che ha relizzato meno gol su palla inattiva (2). Per il Toro uno è il rigore di Lukic contro il Bologna, l’altro è il gol di Djidji su punizione inattiva battuta da Lazaro contro il Milan. Il record negativo sui calci d’angolo però appartiene al Torino. Sono ancora 0 infatti i gol sugli sviluppi da corner.

Un’arma da sfruttare meglio

Le palle inattive sono situazioni che la squadra di Ivan Juric deve sfruttare meglio. Il gol su punizione diretta manca da tanto tempo e Perr Schuurs si è candidato a battere le punizioni. L’olandese ha anche preso palo di testa su corner contro la Salernitana, ma è diffidato e dopo la Cremonese c’è il derby.