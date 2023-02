Sanabria in questo campionato non è ancora riuscito a trovare la via del gol tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino

Il Toro si trova al settimo posto in classifica con 30 punti raccolti fin qui e i granata quella posizione vogliono mantenerla con i denti e con le unghie, perché potrebbe portare la squadra di Ivan Juric ad accedere in Conference League. Rodriguez e compagni proveranno anche a scalare posizioni in classifica anche se sarà molto, ma molto difficile. Per mantenere il settimo posto o per cercare di migliorare la loro posizione i granata dovranno lavorare per riuscire a segnare di più. Questo aspetto ovviamente riguarda in maniera particolare gli attaccanti di Juric. E se Pietro Pellegri è fermo ai box ancora acciaccato (si punta a portarlo in panchina per il match contro la Cremonese), Antonio Sanabria sta lavorando duramente per ritrovare la gioia del gol già lunedì sera contro la squadra di Davide Ballardini che, come il Toro, fa molta fatica a segnare. Infatti, i grigiorossi hanno il peggior attacco di tutta la serie A. Il numero 9 granata in questo campionato ha segnato solamente 4 gol e tutti realizzati lontano dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Sanabria: l’ultimo gol segnato in casa risale al gennaio 2022

L’ultimo gol in campionato realizzato davanti al proprio pubblico risale al 23 gennaio 2022, nel match dove i granata vennero beffati dal Sassuolo che agguantò il pareggio negli ultimi minuti della partita grazie a una rete segnata da Giacomo Raspadori, in una delle prestazioni positive rimediate dai granata nella scorsa stagione. Per Sanabria è arrivato il momento di tornare a segnare tra le mura amiche del Grande Torino, anche perché Rodriguez e compagni dovranno assolutamente rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata contro il Milan a San Siro. Tornare a trovare la via del gol nel match che precede una partita importante come il derby della Mole per l’attaccante paraguaiano non sarebbe male. La Cremonese è avvisata.