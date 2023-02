Il difensore svizzero contro il Milan è stato impiegato sulla fascia ma nel match contro la Cremonese tornerà al suo posto in difesa

La sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan è stata una brutta botta per il Toro che però non cancella assolutamente quanto di buono fatto fino a qui. Infatti non è un caso che i granata si trovino settimi in classifica con 30 punti. La squadra di Ivan Juric vorrà dimostrare di aver superato la caduta causata dai rossoneri già lunedì sera nel match contro la Cremonese, ultima in classifica. Nella partita contro la squadra di Davide Ballardini Ricardo Rodriguez dovrebbe tornare ad occupare il suo solito posto in difesa dopo essere stato impiegato sulla fascia a Milano in modo che Mergim Vojvoda potesse rifiatare dato che per il tecnico croato anche sulle fasce la coperta è corta con Valentino Lazaro che è ancora fermo ai box. Il numero 13 granata era già stato impiegato sulla fascia sempre a San Siro, sempre contro il Milan, ma nel match di Coppa Italia vinto dai ragazzi di Juric e anche nella partita di campionato il difensore svizzero non si è risparmiato, ma nel finale del match ha commesso qualche errore. Ora per rifarsi c’è la partita contro la Cremonese in una posizione più consona per Rodriguez.

Il numero 13 del Toro per Juric è un punto di riferimento importante

Nella partita contro i grigiorossi Rodriguez vorrà dimostrare la sua solita affidabilità e metterà ancora una volta in campo tutte le sue qualità e la sua esperienza. Il difensore ex Milan grazie a Juric è rinato, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere del Toro e vuole continuare ad esserlo. Contro la Cremonese il numero 13 granata sa che non dovrebbe essere una sfida troppo impegnativa, dato che la squadra di Ballardini ha il peggior attacco di tutta la serie A ma lo svizzero classe 1992 sa anche non c’è niente di più sbagliato che sottovalutare l’avversario. Proprio per questo manterrà altissima la sua soglia di attenzione e da leader com’è cercherà di far fare lo stesso ai suoi compagni, soprattutto perché il Toro contro la Cremonese non potrà sbagliare. Questo è poco ma sicuro.