La squadra di Juric fino ad oggi in questo campionato ha segnato 22 reti in totale, solamente 8 sono quelle realizzate in casa

Digerita la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan, la squadra guidata da Ivan Juric sta cercando di preparare nel miglior modo possibile la partita contro la Cremonese. I granata dovranno assolutamente vincere contro i grigiorossi se vorranno rimanere ben saldi al settimo posto, posizione che a fine stagione potrebbe portare ad accedere alla Conference League. Anche se bisogna considerare che il campionato è ancora lungo, c’è dunque ancora tanta strada da fare e ci sono anche diversi aspetti sui quali Rodriguez e compagni devono migliorare. Uno di questi è la fase realizzativa, soprattutto tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Infatti, dati alla mano i granata nel campionato di serie A in corso fino ad oggi hanno messo a segno 22 reti, di cui 14 realizzate fuori casa e 8 segnate in casa. Quindi è evidente che uno dei problemi più “gravi” del Toro è quello di riscontrare molte difficoltà a trovare la via del gol, soprattutto di fronte al proprio pubblico. Un trend che i granata sperano di invertire già lunedì sera nel match contro la squadra allenata da Davide Ballardini. Almeno è quello che si auspica Juric.

Torino, in casa non ha mai segnato più di 2 gol in una partita

Nel campionato in corso i granata in casa hanno segnato 1 rete al Lecce, all’Empoli, all’Hellas Verona e all’Udinese. Mentre, sempre tra le mura dell’Olimpico Grande Torino, i ragazzi di Juric sono riusciti a realizzare 2 gol contro Milan e Sampdoria. Dunque Vlasic e compagni in casa non sono mai andati oltre a due reti segnate in una gara, se non in Coppa Italia. Anche questo è un aspetto sul quale il Toro deve migliorare e spera di farlo già contro la Cremonese. Ma la cosa più importante in assoluto sarà quella di tornare alla vittoria, anche perché poi ci sarà il derby della Mole e approcciarsi a quella partita dopo aver raccolto una prestazione e un risultato positivo non può che fare bene, soprattutto al morale.