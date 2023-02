I grigiorossi sono ultimi in classifica e non hanno ancora mai vinto in A, ma proprio con le piccole il Torino ha perso l’Europa un anno fa

C’è stato un momento, all’inizio del girone di ritorno dello scorso campionato, in cui il Torino era, classifica alla mano, in corso per poter lottare per il settimo posto. Poi sono arrivate le partite sulla carta più semplici, quelle con le squadre che occupavano gli ultimi posti della classifica, e i sogni europei sono definitivamente svaniti. Torino-Venezia 1-2, Torino-Cagliari 1-2, Genoa-Torino 1-0: sono questi i tre risultati nel girone di ritorno contro le squadre poi retrocesse in Serie B. Un po’ meglio era andata all’andata, ma nulla di particolarmente entusiasmante: vittoria interna per 3-2 contro il Genoa, pareggi entrambi per 1-1 contro il Venezia e il Cagliari. In pratica il Torino ha conquistati appena 5 dei 18 punti a disposizione contro le ultime tre della classifica.

Juric tiene alta la concentrazione

Quei 13 punti persi sono costati carissimo, avrebbero potuto far arrivare la squadra di Juric a quota 63 in classifica, al pari con la Roma (sesta un anno fa) e davanti di una lunghezza alla Fiorentina (qualificata alla Conference League con il settimo posto). Ecco perché l’impegno contro la Cremonese di lunedì non può essere preso sotto gamba: i grigiorossi sono ultimi in classifica e non hanno ancora mai vinto una partita in Serie A (anche se si sono qualificate alle semifinali di Coppa Italia eliminando prima il Napoli e poi la Roma) ma il passo falso è dietro l’angolo. Juric lo sa bene ed è per questo che sta tenendo alto il livello di concentrazione: non vuole passi falsi, non vuole che l’avversario venga sottovalutato. Il settimo posto attuale è importante e va difeso.