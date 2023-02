I riscatti di Vlasic e Miranchuk saranno una chiave importante per convincere il tecnico croato a rimanere in granata

Dopo la sconfitta maturata a San Siro contro il Milan, il Torino si prepara a scendere in campo contro la Cremonese. Appuntamento a lunedì allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Cremonese. Udinese e Bologna non hanno approfittato del passo falso dei granata, che sono rimasti al settimo posto in classifica. Oltre al campo, si pensa anche al mercato, con tanti giocatori del Toro che sono in prestito con diritto di riscatto. I due più importanti sono Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk. A fine stagione la società deciderà cosa fare, tenendo conto del fatto che la gestione dei prestiti influenzerà molto la scelta del tecnico Ivan Juric sul suo futuro.

Vlasic e Miranchuk: i costi

Ovviamente, i costi del riscatto non sono bassi. Per Vlasic servono 15 milioni mentre per Miranchuk 12 milioni. In totale sono 30 milioni, per assicurarsi la coppia di trequartisti titolari. L’agente del numero 59 russo ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha spiegato che i discorsi legati al riscatto sono rimandati a questa primavera. Juric attenderà le decisioni della società, dopo che lo scorso anno sono stati persi giocatori come Belotti, Bremer e Pobega, oltre ai non riscatti di Praet, Brekalo, Pjaca e Mandragora. Se l’ossatura della squadra andrà di nuovo ricostruita, allora convincere Juric a rinnovare e a restare sarà pi complicati. I riscatti invece sarebbero un segnale importante, legato al voler costruire qualcosa di solido e forte.

I due trequartisti sono fondamnetali per il gioco del Toro. Vlasic ha collezionato 25 presenze tra campionato e coppa, con 4 gol, 4 assist e solo un cartellino giallo. Anche Miranchuk, così come Vlasic, è insostituibile: 18 presenze in totale, condite da 4 gol e 3 assist.