Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, ha rilasciato delle dichiarazioni su come sta andando l’avventura del suo assistito al Toro

Nelle scorse ore ai microfoni di TV Play è intervenuto Max Hagmayr, il procuratore di Valentino Lazaro, e ha parlato di come si sta trovando il suo assistito all’ombra della Mole. Con il giocatore ex Inter che tra l’altro, favorito anche dall’infortunio di Wilfred Singo, sta anche trovando spazio in campo. L’agente del numero 19 del Toro ha detto: “Per lui è importante avere la fiducia dell’allenatore. Ivan Juric gliel’ha data. Tino è felice di stare lì, di giocare e di dimostrare di essere pronto. Mi ha detto le migliori cose di Juric”. Ora toccherà a Lazaro continuare a fare bene con addosso la maglia granata e dare una mano ai propri compagni cercando di portare il più in alto possibile il Toro, magari in una posizione europea.