Juric ha diversi giocatori infortunati. Molto presto dovrebbero tornare a disposizione Berisha e Singo, si punta a recuperarli per l’Inter

Il Toro a livelli di risultati e di classifica sta attraversando senza alcuna ombra di dubbio un periodo molto positivo. I granata fino ad oggi hanno raccolto ben 10 punti e navigano nelle zone alte della classifica con la speranza di rimanerci il più a lungo possibile. C’è da sottolineare che la squadra di Ivan Juric sta facendo bene, nonostante abbia diversi giocatori infortunati. I giocatori in infermeria sono: Aleksej Miranchuk, che si è fatto male nella partita contro il Monza e non tornerà a disposizione di Juric prima di ottobre, Etrit Berisha e Wilfred Singo, che sono in miglioramento e si spera possano tornare a disposizione già per il match contro l’Inter, e Perr Schuurs uscito per infortunio al 20’ del secondo tempo nel match contro il Lecce dopo aver accusato una botta alla caviglia. Per il difensore olandese, che si è integrato molto bene all’interno del Toro, la situazione verrà monitorata di giorno in giorno per capire se potrà essere convocato per la sfida contro la squadra guidata da Simone Inzaghi, oppure no. Per tutti i giocatori che occupano l’infermeria granata si vuole sicuramente prediligere la cautela, per evitare delle ricadute.