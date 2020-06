Torino, dalla difesa nuove certezze: la porta resta inviolata, non succedeva da gennaio

L’ultima volta succedeva il 12 gennaio scorso, contro il Bologna: l’1-0 maturato in Torino-Udinese porta in dote 90′ di imbattibilità

Riscoprirsi imbattuti, all’ottava partita di un calvario che appariva senza fine. Il Torino torna a vincere e a non subire gol, l’ultima volta fu contro il Bologna, il 12 gennaio scorso: e forse non è un caso che i due fatti siano avvenuti entrambi nella stessa sfida – contro l’Udinese – foriera dei tre punti e di una bella spinta in chiave salvezza. Sirigu formato felino è una gradita conferma, ma a stupire davvero è stato il terzetto che gli gioca davanti: Izzo – Nkoulou – Bremer, ancora loro, come contro il Parma. Si sono mossi con ordine, hanno presidiato con organizzazione e senza svarioni.

Difesa compatta: i miglioramenti sono evidenti

I friulani hanno costruito e creato palle gol, certo, ma intanto come già contro i ducali è prevalsa un’impressione: la difesa granata, adesso, non è più lo stesso reparto maldestro, complice dei 45 gol subiti dal Toro nella prima parte di campionato. E’ reattiva e ordinata, e i pericoli corsi sono stati più figli del baricentro basso (il 61% del possesso ospite è avvenuto nella metà campo granata) che delle disattenzioni.

La crescita di reparto va di pari passo con quella dei singoli. Izzo e Bremer hanno recuperato, in due, 30 palloni. Il brasiliano, ne ha giocati 63, completando 33 passaggi, l’azzurro ha corso a perdifiato per novanta minuti. E che dire di Nkoulou. Il centrale è un nuovo acquisto: più concentrato, più efficace. Sia in fase di copertura che di manovra. Ha completato con successo il 96% dei suoi passaggi, una macchina quasi perfetta.

“Quando c’è questo tipo di compattezza, questo atteggiamento, credo che la fase difensiva non possa che lavorare bene”, parola di Longo. Tutto è collegato, nel ritorno all’inviolabilità del Torino. Che ora deve confermarsi subito, per togliersi il tarlo della retrocessione.