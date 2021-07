Fissato per domani pomeriggio l’appuntamento per la prima dose del vaccino per tutti i calciatori del Torino

Anche i calciatori del Torino, come da indicazione dell’Autorità Sanitaria, si vaccinano contro il Covid. E’ fissato per domani pomeriggio l’appuntamento per l’intera squadra granata in uno degli hub del capoluogo piemontese per la prima dose del vaccino contro il Coronavirus. Ad agosto, prima dell’inizio della nuova stagione, i giocatori si sottoporranno anche all’eventuale seconda dose del vaccino (per alcuni potrebbe non essere necessari in quanto negli scorsi mesi avevano contratto il Covid).