L’Italia vola in finale all’Europeo e c’è anche la firma di Belotti sulla vittoria contro la Spagna ai calci di rigore

In campo ad una manciata di minuti dal novantesimo, con la Spagna che poco prima aveva pareggiato con Morata, dopo l’iniziale vantaggio di Chiesa. Belotti ha lottato, come ci ha abituato a fare, ha preso anche un duro colpo alla schiena ma è rimasto lì a lottare fino a quando non è arrivato il momento dei tiri dal dischetto. Mancini lo ha scelto come rigorista e il Gallo ha tirato il secondo rigore degli Azzurri, dopo gli errori di Locatelli e Jordi Alba. Conclusione potente sulla quale nulla ha potuto il portiere della Spagna. Grande esultanza e poi la festa, dopo il decisivo rigore di Jorginho.