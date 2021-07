Fra cinque settimane ci sarà la prima sfida vera, quella di Coppa Italia che cadrà intorno a Ferragosto: per quella data il Torino dovrà somigliare al suo allenatore

Meno di quaranta giorni al debutto stagionale. Poco più di cinque settimane per dare una forma alla squadra e presentare in campo, per la sfida di Coppa Italia che cadrà nel fine settimana di Ferragosto, un Torino che dovrà già avere un’impronta. Ed è il motivo per cui Juric vuole partire al più presto con il lavoro sul campo – ma serviranno ancora 48 ore di pazienza – anche se al momento è una squadra tutta da scoprire. Giocatori da valutare, tanti quelli da tagliare: molti sono solo di passaggio e quella torinese sarà una parentesi. Fretta di lavorare sul campo ma anche di avere a disposizione i giocatori giusti per il suo sistema.

Juric, la scelta del portiere

Ed è qui che entra in scena il mercato: ad oggi un solo movimento per la Prima squadra, Etrit Berisha, operazione che oltretutto pone Juric di fronte alla prima scelta della sua gestione granata. Chi sarà il portiere titolare? Una riserva che l’allenatore scioglierà e non da solo: nello staff di Juric oltre ai suoi fedelissimi c’è chi come Paolo Di Sarno ha già avuto modo di lavorare con Milinkovic-Savic e ne conosce bene le caratteristiche.

Lavoro sul campo da domani

Ci vorrà ancora pazienza, si diceva, per vedere al Filadelfia la squadra. Oggi ancora un giro di tamponi, visite di idoneità ma anche il vaccino: tutto necessario prima di iniziare la preparazione che si svolgerà a Torino fino a lunedì, mentre martedì la squadra raggiungerà il ritiro di Santa Cristina.