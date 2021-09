Due partite senza subire gol: il rientro di Bremer a pieno regime ha dato compattezza al reparto dopo i disastri di Firenze

Due partite senza subire gol. La difesa del Torino, giustamente criticata contro Atalanta e Fiorentina, comincia finalmente ad avere tutta un’altra forma. Juric a Reggio Emilia ha mostrato sì quanto possa essere importante avere giocatori di qualità dal centrocampo in avanti senza rinunciare ad una solidità difensiva che è fondamentale per una squadra che vuole svoltare, come il Toro. Salernitana e Sassuolo: è cambiato uno degli interpreti, perché c’era Zima contro i campani ed è invece rientrato Djidji al Mapei Stadium, ma la sostanza non è cambiata. E se una settimana fa l’avversario poche volte si è affacciato dalle parti dell’area granata, contro il Sassuolo invece le punte neroverdi si sono trovate davanti un muro.

Il ritorno di Bremer

Negli ultimi 180 minuti ad essere tornato leader assoluto della difesa è stato Gleison Bremer: il brasiliano contro l’Atalanta era uscito anzitempo dal campo mentre era assente al Franchi, nella partita certamente peggiore a livello difensivo giocata dal Torino. Proprio il ritorno del suo centrale di difesa è coinciso con due partite in cui il pacchetto arretrato ha lavorato come il suo allenatore sperava. Juric ha dato fiducia a Rodriguez, anche contro un brutto cliente come Berardi, e ha fatto intendere che terrà sempre vivo il ballottaggio dello svizzero con Buongiorno e di Djidji con Zima, mentre al di là dell’infortunio Izzo sembra ad oggi fuori dai giochi.

Il segreto della difesa

Per un Torino che vuole lasciarsi alle spalle due anni non entusiasmanti e che in qualche caso avevano anche fatto registrare vere e proprie imbarcate (quella con l’Atalanta e lo scorso anno quella col Milan) sarà decisivo mantenere un equilibrio e blindare la difesa. Un altro merito di Juric, una volta chiuso il mercato, quello di aver cominciato a dare un’identità ad una difesa troppo spesso in passato vero punto debole.