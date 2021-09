Nelle prime quattro giornate di campionato il Toro ha sempre fatto un gol con un giocatore che è partito dalla panchina

Il Toro ha rialzato la testa dopo l’inizio di campionato molto deludente con le due sconfitte rimediate contro Atalanta e Fiorentina. I granata sono riusciti a ripartire non solo portando a casa due successi ma collezionando ottime prestazioni contro Salernitana e Sassuolo. Un dato interessante che riguarda la squadra di Ivan Juric è che i granata hanno sempre fatto un gol con un giocatore che è partito dalla panchina, in tutte e quattro le prime giornate di campionato. Ieri è stato il turno di Marko Pjaca che, dopo aver preso il posto di Josip Brekalo, ha segnato un grandissimo gol angolando la palla e facendola finire in un punto in cui Consigli non poteva proprio arrivarci.

I precedenti con Belotti, Verdi e Pobega

Nella prima giornata, nella sfida casalinga contro l’Atalanta, Belotti dopo essere entrato ha siglato la rete del momentaneo 1-1, con il Toro che poi è stato beffato da Piccoli al 93’ minuto. Nella seconda giornata del campionato, contro la Fiorentina, è stato Verdi a trovare la via del gol quando i granata erano sotto 2-0. Il gol del numero 24 del Toro aveva riacceso le speranze dei granata, di agguantare quanto meno il pareggio. Ma, come il gol di Belotti contro l’Atalanta, anche quello di Verdi contro la Fiorentina è risultato inutile. Infine nell’ultimo match prima di quello contro il Sassuolo il granata che ha segnato dopo essere partito dalla panchina è stato Pobega. La rete del centrocampista di proprietà del Milan è arrivata a risultato già acquisito. Per il momento dunque Juric ha dimostrato di poter fare male alle avversarie anche grazie ai cambi.