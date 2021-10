La mano di Juric si è vista anche sull’affluenza allo stadio: contro la Juve il primo tutto esaurito di stagione

Nuova stagione e nuovi obiettivi per i club di Serie A che, dopo due anni di instabilità generali, si stanno piano piano riavvicinando alla normalità. Tra le note liete di questo campionato c’è infatti il reintegro del pubblico. La curva epidemica ha infatti dato segnali positivi permettendo l’apertura dei cancelli al 50% della capienza massima degli stadi nelle prime sette giornate, aumentata poi al 75% dalla prossima giornata. Il Grande Torino, che ha una capienza massima di 27.994 tifosi, l’ha quindi ridotta a 13.997 per le restrizioni portate dal Covid. La tanto attesa riapertura degli stadi non ha portato del tutto gli effetti sperati inizialmente: i risultati deludenti delle stagioni precedenti hanno spinto il popolo granata a preferire metodi alternativi per seguire il Toro rispetto al tornare allo stadio. La rotta ha cominciato ad invertirsi col passare del tempo ed i miglioramenti anche sul fronte dei risultati.

Toro, la mano di Juric ha incentivato la presenza degli spettatori dal match con la Salernitana

Complice poi l’estate, le prime sfide in programma hanno visto basse percentuali presenziare sugli spalti. Quella che ha riscosso il minor successo è stata la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma per ferragosto: solo il 10,6% si è presentato allo stadio sul totale consentito. Subito dopo c’è l’Atalanta, nella quale gli spalti si sono riempiti per il 24,8% del consentito. La prestazione contro la Dea ha convinto, a differenza di quella contro la Fiorentina, che non ha però frenato gli entusiasmi. La Salernitana è stata la prima avversaria contro la quale il pubblico granata ha cominciato a farsi vedere e sentire di più: il 62,8% della capienza consentita quindi il 32,4% dello stadio è stato riempito e la differenza si è vista. Il Torino ha ottenuto la sua prima vittoria proprio contro gli altri granata di Serie A, replicando nella sfida successiva contro il Sassuolo. Torino-Lazio invece, disputata in un turno infrasettimanale, ha visto un leggero calo con il 61,6% dei posti concessi riempiti, ma l’effetto Juric ha toccato l’apice nel derby. La piazza ha infatti sperato di tornare a vincere contro la Juventus viste le ottime premesse ed ha riempito il 43,1% dello stadio sul 50% consentito (quindi l’86,2%).

Serie A, Torino al quattordicesimo posto nella classifica sull’affluenza. Spiccano Venezia e Spezia

I granata restano nella parte sinistra della classifica come media spettatori per ora nonostante l’incremento: sono infatti quattordicesimi con una media di 8.319 spettatori a partita ed un utilizzo del 29,7%. I primi posti in classifica sono invece occupati da Spezia e Venezia. I Leoni alati sono tra le neopromosse di questa stagione, mentre lo Spezia prosegue sull’onda dell’entusiasmo. Gli Aquilotti sono anche l’unico club ad aver esaurito i posti a disposizione in due diverse occasioni. Chi invece si trova in ultima posizione è la Sampdoria: i blucerchiati sono il club con meno spettatori presenti, con un utilizzo degli spazi del 14,7%. Una sola vittoria per loro, ottenuta contro l’Empoli ed un quindicesimo posto che non aggradano i tifosi.