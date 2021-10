Per Napoli-Torino molto dipenderà dalle condizioni di Pobega, ma le prime partite hanno detto che Mandragora, per Juric, non è un titolare imprescindibile

Non esistono amori felici, nulla per l’uomo è mai definitivo. Ivan Juric, forse, ha letto Aragon, perché niente per lui è definitivo e scegliere di mettere in campo questo o quel giocatore è frutto del pragmatismo, non di un cieco amore. Il tecnico stima Rolando Mandragora, vede per lui – come per altri calciatori della sua rosa – un bel futuro, eppure non per forza gli dà una maglia da titolare. Il campano se la gioca di settimana in settimana con due accreditati (e altrettanto stimati) concorrenti: Tommaso Pobega e Sasa Lukic.

“Mandragora più un altro” non è più un assioma

Questo, dicono i fatti. Che ben diversi sono da quelle prime impressioni d’estate: il centrocampo del Torino sarà Mandragora più un altro, si diceva. Non è andata così. Certo, il 38 ha avuto spazio ed è stato anche capitano, in attesa del rientro di Belotti. Ma ad esempio è rimasto fuori dall’undici contro Sassuolo e Venezia, non solo per turn-over ma per scelta. Juric vuole riservarsi di decidere partita per partita chi è il più adatto tra i tre. A Napoli potrebbe essere l’infermeria a indirizzarlo, visto che Pobega ha dovuto fare i conti con un problema ai flessori durante questa sosta, anche se non è detto che non recuperi in tempo.

Juric parlava così delle scelte di formazione

L’Ivan-pensiero lo si legge, chiaro, nella conferenza stampa prima del derby contro la Juventus. Rispondeva così proprio a una domanda su Mandragora: “Quando faccio delle scelte, le faccio su basi tecniche. Quando leggo i giudizi sui giocatori ne trovo spesso che sono diversi dai miei. Io quando faccio una scelta di formazione non è perché vedo uno allenarsi male o bene, ma ho fatto sempre scelte tecniche”. Non esistono amori felici, ma per noi due c’è il nostro amore: da confermare di partita in partita.