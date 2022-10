Il Toro, seconda squadra più giovane della Serie A, è pronto a sfidare l’Empoli squadra per poco più “vecchia” dei granata

Il lunch match Torino-Empoli, in programma domani, si avvicina a passo sempre più spedito e si preannuncia molto combattuto dato che entrambe le squadre nell’ultima giornata di campionato hanno raccolto due sconfitte contro due grandi avversari, i granata contro il Napoli e i toscani contro il Milan. Ma a rendere ancora più interessante il match tra la squadra di Ivan Juric e quella di Paolo Zanetti è il fatto che si affronteranno la seconda squadra più giovane della Serie A, il Toro, contro la terza e cioè l’Empoli. Solamente il Lecce è più giovane della squadra piemontese e degli azzurri. La media d’età dei granata è di 24,2 anni, mentre quella dell’Empoli è di 24,3. Quindi la distanza tra le due squadre è veramente sottilissima.

Ilkhan il più giovane di Juric

Il giocatore più giovane a disposizione di Juric è Emirhan Ilkhan, nato il 1 giugno 2004, mentre tra le fila dell’Empoli è Jacopo Fazzini, nato il 16 marzo 2003. Dunque, per riassumere la questione il Toro e la squadra di Zanetti, due delle squadre più giovani del maggiore campionato, sono pronti a darsi battaglia per rialzare la testa, risollevare il proprio morale e prendere una bella boccata d’ossigeno per il prosieguo del campionato.