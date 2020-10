Torino tra sacro e profano: "fede" nel gioco, ma servono i punti - Toro.it

Giampaolo si rifugia nel suo credo (salvo poi rivederlo), Vagnati chiede anche i punti: ma “il Torino ha giocato con fede”

Idea di gioco e punti in classifica: religione con la calcolatrice. Il Torino sta apprendendo il credo del suo allenatore, ma intanto ha raccolto un solo punto in quattro partite ed è ultimo appaiato al Crotone, una zavorra per chi si deve giocare la salvezza. S’intenda, contro il Sassuolo i passi avanti sono stati evidenti. “Il Torino ha giocato con fede”, ha osservato più volte Giampaolo. Fede… in cosa? Nel progetto tecnico e tattico al quale il mister di Giulianova sta cercando di far aderire la squadra. Però serviva la vittoria a Reggio Emilia, perché “c’è bisogno di risultati per far passare la credibilità di un messaggio”, rubando un’altra delle massime giampaoliste.

Le parole di Vagnati e la fiducia del Torino in Giampaolo (per ora)

I tre punti sono sfuggiti per la difficoltà atavica dei granata a gestire le situazioni di vantaggio, per l’autostima che manca, e non basta la “fede” a farla riacquistare.

La linea della direzione tecnica è in linea con quella della panchina. Vagnati aveva dichiarato prima del match: “Abbiamo un progetto in testa, ma dobbiamo fare il massimo per prendere punti il prima possibile. Andiamo avanti col nostro credo”. Giampaolo e il ds lavorano a stretto contatto e godono, per ora, della fiducia del presidente Cairo: si proseguirà così, a maggior ragione dopo i segnali del Mapei Stadium. Con filosofico pragmatismo.

I problemi del Toro e i segnali d’Emilia

Le difficoltà ci sono, è inutile nasconderlo. Il Torino soffre in fase difensiva e prende gol con estrema facilità; ha tanti giocatori adattati, alcuni dei quali ci stanno mettendo impegno (Lukic e Rincon, ad esempio) e altri che sono in difficoltà (Verdi e Meité, per fare due nomi). Ha però trovato, venerdì, certezze altre rispetto al solito Belotti: la gestione di spazi e distanze, l’inserimento della mezzala Linetty, l’organizzazione per il recupero palla. Sprazzi del metodo. Qualunque cosa ciò significhi.

Ma c’è stato anche dell’altro. Giampaolo è venuto incontro alla squadra, siglando quello che per lui ha tutta l’apparenza di un patto con il diavolo: si è messo a cinque – che sofferenza, sul suo volto, quando ha dovuto spiegare la scelta – per aiutare i suoi ragazzi e difendere un punto. Obiettivo infine riuscito, ma con la beffa di aver segnato due gol col 5-3-1-1, accarezzando la salvifica vittoria, e di averne poi incassati altrettanti.

Religione e calcolatrice. Giampaolo sta provando a costruire un’identità. E ha guadagnato punti di ottimismo, nel 3-3. Peccato che per ora non bastino a migliorare una classifica deficitaria.