Davide Nicola, al suo esordio sulla panchina del Toro allo Stadio Grande Torino, dovrà cercare la prima vittoria stagionale in casa

Alle 20:45 è in programma la sfida tra Torino e Fiorentina. Dopo il pareggio 2 a 2 contro il Benevento allo Stadio Ciro Vigorito, quella di domani sera per Davide Nicola sarà la prima sfida tra le “mura amiche” dello Stadio Grande Torino. Sarà compito dell’allenatore nato a Luserna San Giovanni, a partire da domani sera, cercare di ottenere la prima vittoria stagionale in casa in questo campionato. Infatti il Toro questa stagione ha vinto solo in Coppa Italia contro Lecce e Virtus Entella.

Per il Toro fin qui 5 pareggi e 4 sconfitte in casa

E’ stato molto negativo lo score di Marco Giampaolo, soprattutto per quanto riguarda i risultati che sono scaturiti dalle partite che i granata hanno giocato in casa. Il Toro ha collezionato 5 pareggi contro Crotone, Sampdoria, Bologna, Hellas Verona e Spezia, e 4 sconfitte con Atalanta, Cagliari, Lazio e Udinese. L’ultimo match casalingo terminato 0 a 0 contro lo Spezia è costato caro a Giampaolo. Dopo una notte di riflessione il presidente Cairo ha deciso di esonerare il tecnico abruzzese e prendere al suo posto Davide Nicola. A far arrabbiare il presidente granata è stata soprattutto la prestazione del Toro contro la squadra ligure. Una squadra, allenata da Italiano, che si è ritrovata a giocare in 10 quasi tutta la partita dopo l’espulsione di Vignali dopo solo 7′ minuti di gioco.

I viola in trasferta hanno vinto solo una volta

Se il Toro ha vissuto un avvio di stagione molto complicato stesso discorso vale per la Fiorentina. Anche i viola hanno avuto un cambio per quanto riguarda la guida tecnica passando da Beppe Iachini a Cesare Prandelli. La Fiorentina fino ad oggi in trasferta ha collezionato: 6 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria. Gli unici tre punti fuori casa, per la squadra viola, sono arrivati il 22 dicembre 2020 contro la Juve all’Allianz Stadium, con la squadra di Prandelli che vinse 0 a 3.