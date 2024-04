I due attaccanti stanno vivendo un gran momento di forma: si affronteranno domenica per segnare ancora

Zapata contro Cheddira. Sarà questo uno dei duelli più interessanti del match tra Torino e Frosinone. Dopo una prima parte di stagione non esattamente all’altezza delle aspettative, ora entrambi sembrano essersi sbloccati e sono pronti a fare la differenza in questo rush finale di campionato. Il colombiano per regalare al Torino l’Europa, il marocchino per trascinare il Frosinone alla salvezza. Si affronteranno domenica al Grande Torino, con l’obbiettivo di incidere ancora.

I numeri di Zapata contro il Frosinone

Il numero 91 ha vissuto una prima parte di stagione non semplice, in cui il Toro ha affrontato tante difficoltà sotto il punto di vista realizzativo. Poi Juric ha dato una svolta alla squadra, passando a un modulo più offensivo e con due attaccanti. Ecco allora che il colombiano ha iniziato a scrivere il proprio nome sul tabellino, in particolar modo da gennaio ad aprile. Sono infatti 7 i gol nelle ultime 12 partite per l’ex Atalanta, che vanta un bottino di 12 reti dall’inizio del campionato. In vista del match contro i giallazzurri c’è una particolare statistica che ha infiammato i tifosi del Toro: il Frosinone è infatti l’unica squadra contro cui Duvan è riuscito a segnare la bellezza di quattro gol in una singola partita di Serie A. Il club canarino, insieme al Lecce, è una delle due squadre contro cui l’attaccante conta più gol che sfide nella manifestazione.

Cheddira, segnali di rinascita

Arrivato in estate dopo una super stagione nel Bari, Cheddira non ha entusiasmato sotto l’aspetto dei gol. Anzi, l’attaccante è stato più utile alla causa per movimenti e per gioco di squadra, ma ha segnato oggettivamente poco. Almeno fino a febbraio, in cui l’attaccante di proprietà del Napoli ha iniziato a segnare un gol dopo l’altro. Prima alla Juventus, poi al Lecce, alla Lazio e infine la doppietta al Maradona di Napoli nell’ultima giornata di Serie A. Ora è sicuramente il giocatore cardine del reparto avanzato di Eusebio di Francesco e il Toro, in particolare Buongiorno, dovrà cercare di limitarlo nel miglior modo possibile.