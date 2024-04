Quanto sono costati veramente i giocatori del Torino? Ecco le cifre spese dai granata per gli acquisti nel 2023

Torino che ha da poco reso noto il bilancio relativo all’anno 2023. Sono aumentati i ricavi da stadio e sponsor, ma si tratta comunque di una perdita. A pesare maggiormente, ovviamente, sono stati gli acquisti fatti quest’anno. Su tutti quelli di Ivan Ilic e Nikola Vlasic. Il primo, centrocampista voluto fortemente da Juric, è stato preso dal Verona per 16,5 milioni di euro. 16,486 per la precisione. Vlasic invece, altra richiesta dell’allenatore, è arrivato dal West Ham ed è costato 10,6 milioni di euro. 10,601 precisamente. Entrambi, che insieme sono costati più di 25 milioni di euro, hanno deluso le aspettative. Ma ci sono altri 5 giocatori che sono costati al Toro.

Gli altri acquisti

Degli altri acquisti, quello pagato di più è Bellanova. Per averlo, il Toro ha sborsato al Cagliari 6,971 milioni di euro. Praticamente 7 milioni. Investimento migliore non poteva essere fatto. Ci sono poi Duvan Zapata e Valentino Lazaro. Il bomber colombiano, prelevato dall’Atalanta, è costato 5,6 milioni di euro. L’esterno austriaco invece, preso dall’Inter, è costato 3,4 milioni. Rendimento opposto per loro due.

Sazonov e Tameze

Infine ci sono Saba Sazonov e Adrien Tameze. Il primo è un difensore, nato in Russia ma di cittadinanza Georgiana. Per ora rimane un mistero, ha giocato poco e anche male. Ancora troppo acerbo per la Serie A. I granata lo hanno pagato 2,8 milioni di euro dalla Dinamo Mosca. Il francese invece, preso per giocare in mezzo al campo, si sta sacrificando con impegno in difesa. Preso dal Verona per 2,5 milioni, su di lui c’erano pochi dubbi: duttile e affidabile. In totale quindi, per gli acquisti, sono stati spesi 48,4 milioni di euro.