Contro i giallazzurri è prevista grande affluenza da parte dei tifosi, ormai il dodicesimo uomo in campo al Grande Torino

Prosegue il conto alla rovescia in vista di Torino-Frosinone, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A. Sarà una sfida in cui i granata dovranno necessariamente centrare i tre punti per continuare a inseguire una possibile qualificazione all’Europa, ma allo stesso tempo una sfida da non sottovalutare visto il momento dei giallazzurri. Gli uomini di Di Francesco stanno infatti lottando per la salvezza e necessitano di punti dopo una lunga serie di sconfitte e pareggi. I tifosi hanno capito l’importanza del match e per l’ennesima volta arriveranno in massa a sostenere la squadra: i biglietti, infatti, stanno andando a ruba.

Torino-Frosinone, biglietti quasi esauriti in Maratona

In vista della gara di domenica il Grande Torino si appresta a vivere un altro pienone. Dopo il sold out nel Derby della Mole, in cui si è registrato il record di presenze (27.788), i tifosi torneranno in massa a sostenere la squadra. Sono infatti quasi esauriti i biglietti in Maratona, con pochi posti a sedere rimasti nei distinti. Da parte del tifo è un’altra grande prova d’amore nei confronti della squadra, che domenica scenderà in campo spinta dal calore della sua gente. Ma ormai il grande supporto del tifo granata non fa più scalpore: in tante occasioni lo stadio ha fatto registrare dati superiori ai ventimila spettatori. È successo nelle prime gare casalinghe della stagione contro Cagliari, Genoa e Roma, per poi diventare una vera e propria abitudine nella seconda parte di campionato. In totale è accaduto ben 12 volte, e contro il Frosinone sarà probabilmente la tredicesima. Il Toro non può fallire contro gli uomini di Di Francesco: potrebbe essere l’ultima chiamata per inseguire l’Europa.