Pietro Pellegri non ha ancora recuperato al meglio dai problemi fisici accusati nelle ultime settimane: l’attaccante è in dubbio

Proseguono i problemi per Pietro Pellegri. L’attaccante granata, come riportato dal Torino, aveva riportato un’infortunio muscolare prima della gara contro l’Empoli: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Pietro Pellegri hanno evidenziato una lesione focale del muscolo lungo adduttore sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio“, si legge sul sito del club. Ebbene l’ex Genoa sembra non aver ancora recuperato in vista della gara contro il Frosinone e sta continuando ad allenarsi a parte. Juric deciderà solo all’ultimo se convocare o meno il numero 11.

Pellegri, un’altra stagione inconcludente

Dopo l’ottima prova negli Europei Under-21 disputati con la Nazionale, da Pellegri ci si aspettava una stagione a buoni livelli. L’attaccante però ha deluso di nuovo, complici i soliti problemi fisici che ormai lo tormentano ciclicamente. Sono 20 le occasioni in cui l’attaccante granata è sceso in campo, ma ha totalizzato solamente 564′ minuti sul terreno di gioco: una media di poco superiore ai 28′ minuti a partita. Minutaggio in cui Pellegri non è mai riuscito a trovare la via del gol. Cinque invece le partite saltate per infortunio: quella contro il Verona dello scorso ottobre e quella contro l’Atalanta a dicembre, per poi mancare al Mapei Stadium e nelle ultime due gare contro Empoli e Juventus. Ora Juric spera di recuperarlo per il finale di stagione e per avere più scelte a disposizione da fare in attacco. Da Pellegri però dovranno arrivare delle risposte, in una stagione in cui non è ancora riuscito a incidere.