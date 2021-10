Da lunedì 11 ottobre saranno in vendita i biglietti per Torino-Genoa, nona giornata di serie A 21/22: prezzi ed informazioni

Pausa nazionali in procinto di terminare e campionato pronto a riprendere. I granata, al loro rientro dovranno affrontare il Napoli in trasferta. La giornata successiva però si torna al Grande Torino per Toro-Genoa, match valido per la nona giornata. Il club granata ha annunciato che lunedì 11 ottobre aprirà la vendita dei tagliandi per il match, in programma per venerdì 22 ottobre alle ore 18.30. La partita riserva però una sorpresa: ci saranno infatti delle promozioni speciali per gli Under 16 e gli Over 65. Il costo dei loro biglietti è di 5 euro per la curva Maratona, per la curva Primavera, per i Distinti Granata e per la Tribuna Granata; a 10 euro invece il settore Poltroncine Granata e a 40 euro la Tribuna Grande Torino. Nel settore Curva Primavera sarà inoltre attiva on line sul sito torinofc.vivaticket.it la promozione Under14 che permette l’aggiunta di un biglietto omaggio per un Under14 all’acquisto di un biglietto intero.

Biglietti Torino-Genoa: i prezzi

15 euro in Curva Maratona (5 euro per gli Under 16 / 5 euro per gli over65)

15 euro in Curva Primavera (5 euro per gli Under 16 / 5 euro per gli over65)

20 euro in Distinti Granata (5 euro per gli Under 16 / 5 euro per gli over65)

25 euro in Tribuna Granata (5 euro per gli Under 16 / 5 euro per gli over65)

60 euro in Poltroncine Granata (10 euro per gli Under 16 / 10 euro per gli over65)

160 euro in Tribuna Grande Torino (40 euro per gli Under 16 / 40 euro per gli over65)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

La prelazione riservata ai possessori dell’abbonamento calcistico 2019/2020 del Torino FC inizierà alle ore 10.00 di lunedì 11 ottobre e sarà attiva fino alle ore 24 di mercoledì 13 ottobre;

A causa del distanziamento sociale, la prelazione sarà sull’acquisto di un biglietto e non sul proprio posto del vecchio abbonamento. La vendita libera invece partirà dalle ore 10:00 di giovedì 14 ottobre.

Per l’accesso all’impianto in occasione della gara sarà obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS (EU Digital COVID Certificate) e l’utilizzo della mascherina protezione delle vie respiratorie durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto sportivo. Ci sarà inoltre l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e divieto di accesso per i soggetti con temperatura superiore ai 37,5° o sintomi evidenti riconducibili al Covid-19. Durante la permanenza nell’impianto occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto, rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altra, evitare assembramenti e code durante le operazioni di accesso e deflusso all’interno dell’impianto e rispettare le indicazioni da parte del personale steward. Invitiamo tutti i tifosi a contribuire alla giornata di sport nel rispetto delle regole, del clima sereno e della passione per i colori granata, anche nel rispetto delle norme comportamentali previste per evitare il contagio da Covid-19.