Sabato c’è Torino-Genoa allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il secondo tempo può essere decisivo: il dato sui gol

Contro il Genoa il Toro gioca in casa. La classifica, dopo 23 partite giocate, dice che solo un punto divide le due squadre. Si prospetta quindi una sfida molto equilibrata, che in caso di vittoria può svoltare la stagione di entrambe. Torino-Genoa è un crocevia importante per Vanoli, che potrebbe collezionare il settimo risultato utile consecutivo. In questa gara, sarà sì importante l’approccio, ma il secondo tempo può essere decisivo. 21 gol fatti per il Genoa, 24 per il Torino. Quelli subiti sono invece 32 e 27. Toro più solido e compatto. Ma qual è il dato in questione?

Il dato è una percentuale

Il Torino realizza il 29% dei suoi gol tra il minuto numero 61 e il minuto numero 75. Si tratta della percentuale più alta del campionato in quel frangente di tempo. Il Genoa invece, realizza il 35% dei suoi gol tra il minuto numero 76 e il minuto numero 90. Ecco quindi che il secondo tempo può essere decisivo. Se ci saranno dei gol, non come all’andata (0-0), c’è molta probabilità che nell’ultima mezz’ora ci si diverta molto. Allo stesso tempo, solo nel 15% dei casi il Torino ha chiuso il primo tempo in vantaggio. Percentuale bassa anche per il Grifone, al 23%.

Il momento di forma

Toro 11° in Serie A a 27 punti, Genoa invece 12° a 26 punti. Ghiotta possibilità di andare a 30 punti per il Toro. Dal passaggio al 4-2-3-1 i granata hanno svoltato la loro stagione. Questi sono stati gli ultimi 6 risultati: Udinese-Torino 2-2, Torino-Parma 0-0, Torino-Juventus 1-1, Fiorentina-Torino 1-1, Torino-Cagliari 2-0 e Atalanta-Torino 1-1. 8 punti nelle ultime 6. Genoa che invece nelle ultime 4 ha fatto bene in casa (6 punti) ma male in trasferta (0 punti): Genoa-Parma 1-0, Roma-Genoa 3-1, Genoa-Monza 2-0 e Fiorentina-Genoa 2-1.