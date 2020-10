Giampaolo, “l’adattamento” non funziona: ma lui va avanti lo stesso

Il tecnico ammette: “L’adattamento cozza con il metodo”. Giampaolo allena un Torino costruito con troppe lacune: è in difficoltà

Marco Giampaolo sente le pressioni, lo dice il suo curriculum. Ma ha le idee chiare, a livello tattico: ha dogmi precisi, necessità altrettanto limpide. Il Torino lo sapeva, quando ha salutato Moreno Longo per puntare tutto sul tecnico di Giulianova. Consapevole che il nuovo progetto sarebbe dovuto passare per una rivoluzione in sede di mercato. E invece, il cambiamento è stato a metà: due ruoli chiave (regista e trequartista) hanno padroni solo adattati, per stessa ammissione dei vertici e dell’allenatore. La quadra, per ora, il tecnico non l’ha trovata e contro il Cagliari è incorso nel terzo k.o. su tre in campionato.

“Conto sull’applicazione”. Ma con Rincon…

Dopo la gara, rispondendo a una domanda sull’incognita covid (che ha colpito il Torino, con due casi alla vigilia della partita), Giampaolo ha pronunciato una frase eloquente: “Il continuo adattamento alle situazioni cozza con il metodo. E di questo sono consapevole, ma ne devo prendere atto e vado avanti lo stesso, contando sull’applicazione e sul risolvere alcune cose”.

In questo momento, al di là del virus, il mister granata sta lavorando adattando Rincon in regia, Verdi e Lukic sulla trequarti, ma anche Ansaldi come mezzala di riserva e Izzo come rincalzo da terzino destro. In un sistema che è innanzitutto “un modo di pensare collettivo” – citando ancora frasi del tecnico – emergono degli scompensi, se chi deve farsi interprete del lavoro organico è anche impegnato a concentrarsi su un ruolo e dei compiti individuali per i quali si adatta a fatica.

L’applicazione continua – al Filadelfia in primis – è una chiave proposta dall’allenatore. Che però, a proposito di Rincon, ha iniziato anche a ragionare all’inverso, intaccando il suo metodo: “Dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche per tracciare linee diverse“. Al venezuelano, insomma, molto di più non si può chiedere. Tanto vale mettere a punto qualche piccola modifica. Per Giampaolo non è il migliore dei mondi possibili: lui si definisce un integralista. E anche questo il Torino lo sapeva.