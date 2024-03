Per Gvidas Gineitis una prova di maturità contro il Napoli: Paro ne ha parlato benissimo al termine del match

Gineitis torna titolare e lo fa alla grande. Dopo essere partito dal primo minuto contro la Roma il lituano è stato schierato ancora una volta dall’inizio in una gara complicata e il centrocampista granata ha risposto presente. Matteo Paro si è affidato al giovane granata complice la squalifica di Samuele Ricci e l’infortunio che ha colpito Ilic contro la Fiorentina. “È un ragazzo con una predisposizione al lavoro eccezionale. È cresciuto tanto nella posizione in campo e dal punto di vista fisico, deve secondo me migliorare a livello di gioco ma è un ragazzo umile che può crescere tanto e deve continuare così”, ha detto l’allenatore al termine di Napoli-Torino. Una gara intraprendente da parte del classe 2004, che non si è limitato solo alla fase di impostazione, ma spesso e volentieri si è presentato nella metà campo avversaria provando a concludere verso la porta di Meret.

I numeri di Gineitis

Nella stagione attualmente in corso Gvidas Gineitis è stato spesso impiegato da Ivan Juric, anche a causa dei tanti infortuni che hanno colpito il Toro. 13 presenze per il lituano in questo campionato di Serie A, seppur giocando una quantità di minuti piuttosto contenuta: solo 440, circa mezz’ora a gara. Una sola apparizione in Coppa Italia, in cui è partito titolare e ha disputato l’intera durata del match.

Il lituano potrebbe avere più spazio

Ora il lituano potrebbe avere più spazio vista l’indisponibilità di Ilic, che dovrà stare lontano dal terreno di gioco per più di un mese. Con il ritorno di Ricci la coppia titolare dovrebbe essere comunque formata da Linetty e dall’ex Empoli, ma come dichiarato da Paro il numero 66 sta crescendo tanto e non sarebbe una sorpresa vederlo nuovamente titolare contro l’Udinese. Da capire poi le condizioni di Tameze: non è chiaro se il camerunense possa recuperare per il match del 16 marzo, come dichiarato da Juric in conferenza stampa.