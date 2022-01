A 48 ore dalla difficile trasferta contro l’Atalanta i granata dovranno sottoporsi nuovamente ai tamponi molecolari

A due giorni dalla sfida contro l’Atalanta, i giocatori di Juric e lo staff della squadra dovranno sottoporsi ad un giro di tamponi molecolari, sperando di non perdere nuovi elementi e non rendere ancora più complicata la già dura sfida contro i bergamaschi. Quattro sono i giocatori positivi nella squadra allenata da Ivan Juric, a questi quattro bisogna aggiungere anche la positività di un membro dello staff granata. Fino ad ora dei 5 positivi se ne conosce solamente uno: Simone Verdi.La positività del numero 24 del Torino è stata comunicata dalla sua fidanzata il 26 dicembre 2021 tramite un post su Instagram. Il calciatore non aveva avuto contatti con la squadra perché, alle prese con un infortunio era a Bologna già da qualche giorno.

Torino, gli altri positivi

La mattina del 29 dicembre 2021 i granata si sono sottoposti ad un giro di tamponi e sono stati individuati 2 positivi: si tratta di un giocatore e di un membro dello staff, di cui però la società torinese non ha rivelato i nomi. Due giorni dopo, il 31 dicembre 2021, sono stati effettuati altri test molecolari dai quali sono emerse altre 2 positività, la società non ha ancora rivelato i nomi dei 3 giocatori e del membro dello staff che hanno contratto il covid-19.