Graziani: “Belotti non in vendita? Cairo dice una bugia”

Le parole di Ciccio Graziani, uno degli storici gemelli del gol, su Belotti e sulle dichiarazioni di Cairo sul fronte mercato

Ciccio Graziani è tornato a parlare del giocatore più volte identificato come il suo erede per quanto riguarda il Toro: Andrea Belotti. Il Gallo, tornato a segnare contor l’Udinese, si è finalmente sbloccato dopo ben 8 partite a secco ed ha riportato il suo Toro alla vittoria. Alla domanda sulla volontà di Cairo di non vendere il Gallo, lo storico attaccante granata ha risposto: “É una bugia, è come se avesse chiesto a qualcuno una proposta indecente. Ma credo farà fatica a riceverla qui in Italia, forse dall’estero. Te li scordi oggi 100 milioni, vedi il Barcellona cosa sta facendo con Lautaro.”, queste le parole di Graziani a TuttoMercatoWeb.

Graziani: “Vedo bene Belotti al Napoli”

“Il Toro se vuole guardare con ottimismo al futuro deve tenere Belotti. Se lo vende, non so cosa faranno i tifosi. Belotti al Napoli? Lo vedo bene, ma non lascerei andare via a parametro zero Milik“, continua poi Graziani, tirando in ballo gli azzurri tra i possibili interessati a Belotti. Il suo commento riguarda in modo particolare le ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente Cairo a Radio 1. “Belotti? Non lo vendo, perché dovrei? Me lo tengo stretto. Per lui ho rifiutato cifre importanti e non mi sono affatto pentito, anzi, ha fatto benissimo“, questo quanto dichiarato dal patron granata che, come ogni anno, farà di tutto per impedire a Belotti di lasciare il capoluogo piemontese.