Zaza al Cagliari segna sempre: ma ora rischia il posto da titolare

Per Simone Zaza 5 gol in 7 partite contro il Cagliari: in Sardegna però il numero 11 del Torino non è certo di avere una maglia da titolare

Il Torino del post lockdown si è riscoperto capace di fare punti e vincere, oltre che nuovamente solido in fase difensiva: da Armando Izzo a Soualiho Meité in tanti sono finalmente tornati a giocare ai propri livelli, ma c’è anche chi non è ancora riuscito a svoltare la propria stagione: parliamo di Simone Zaza. Nelle prime due sfide di campionato dopo la pausa forzata non ha reso secondo le aspettative. Con il 3-4-1-2, che diventa 3-4-3 in fase offensiva, Moreno Longo ha provato a ridare fiducia al numero 11 del Torino, schierandolo al centro dell’attacco: se col Parma è riuscito comunque a dare alcuni segnali positivi, nonostante l’occasione da gol sprecata a inizio secondo tempo, contro l’Udinese non è mai riuscito a entrare davvero in partita.

Torino, Zaza: il Cagliari è la sua vittima preferita

Ora c’è il Cagliari che potrebbe rigenerare Zaza, d’altronde la squadra sarda è la sua vittima preferita: ha infatti segnato ben 5 gol nelle 7 partite che in carriera ha giocato contro i rossoblu, l’ultimo della serie è stato nel match dell’andata. Questa volta però il Cagliari potrebbe essere graziato, perché lo scarso rendimento dell’attaccante potrebbe indurre Longo a farlo partire dalla panchina, affiancando magari Alejandro Berenguer a Andrea Belotti e Simone nel tridente offensivo.

Torino: con Longo, Zaza ha ritrovato la continuità

Da quando è arrivato al Torino, Simone Zaza non è mai riuscito a imporsi veramente: un po’ per demeriti propri, un po’ per la poco continuità avuta con Walter Mazzarri che lo vedeva più come alternativa ad Andrea Belotti piuttosto che come suo possibile partner d’attacco. Continuità che sta invece ora avendo con Moreno Longo, ma ora tocca al numero 11 fare qualcosa in più, anche in termini di gol: sono solo 3 quelli realizzati in questo campionato.