La gara di Coppa Italia può aver dato indicazioni utili a mister Baroni: il Torino potrebbe passare definitivamente al 4-3-3
Nonostante una preseason portata avanti tra 4-2-3-1 e difesa a 3, 45 minuti di nulla in Coppa Italia hanno portato Baroni a stravolgere tutti i propri piani. Notando una squadra senza idee e in certi momenti in balia degli avversari, Baroni ha deciso di allontanarsi dalle proprie idee per sposare un sistema più funzionale al match, togliendo un calciatore offensivo e aggiungendone uno capace di gestire bene il pallone con i piedi. E la musica è cambiata sin da subito.
Subito un nuovo modulo
Sono serviti poi 7 minuti per trovare il gol del vantaggio, e portare la partita dalla propria parte. Impatto istantaneo e significativo per il nuovo modulo, certamente più bilanciato rispetto al 4-2-3-1 che ha fatto piuttosto male anche nelle ultime amichevoli. Chissà che il tecnico non possa decidere di effettuare un passaggio definitivo a questo nuovo schema.
Chi sale e chi scende
Nuovo modulo equivale anche a nuove gerarchie rispetto a quanto prestabilito fino a questo momento. Il Torino costruito appositamente per il 4-2-3-1, con tanti trequartisti e pochi veri registi, necessita ora di essere cambiato: a perdere minuti potrebbero essere gli esterni, in particolar modo Aboukhlal. Il marocchino ieri non ha convinto ed è stato sostituito, ma a far notizia è stata la buona prestazione di Vlasic da esterno sinistro.
Ora che la casella di trequartista potrebbe non esistere più, il croato avrebbe l’opportunità di giocare partendo con i piedi sulla linea laterale. A guadagnare sarebbero invece sicuramente i centrocampisti, con più posti a disposizione: Casadei, Anjorin, Ilic e soprattutto Ilkhan. L’ottima partita del turco potrebbe spingere la società a fare valutazioni diverse sul suo futuro, magari facendolo rimanere in rosa come vice Nicolussi Caviglia – che intanto si avvicina.
Vaganti,mi permetto di darti un consiglio se oggi sei libero da impegni e riesci a trovare un paio d’ore anziché andare dalla parrucchiera e dall’ estetista,vai a rivedere la partita di ieri sera Basilea-Copenaghen. C’è un terzino sinistro di 25 anni che ha fatto il fenomeno, Marcos Lopez, peruviano, valore… Leggi il resto »
Ma come passa le giornate questo mongoloide? Che caxx fa tutto l’anno? Possibile che non riesca mai e ripeto mai una volta a tesserare uno sconosciuto che si riveli un buon giocatore? A che caxx di versione di FM giocava??? Bhooo
Tanti nick diversi, una sola be stia
Io sono circa 15 anni che mi diletto con Football manager ma non ho mai fatto errori di questo tipo. Quindi, l’unico acquisto a titolo definitivo, è un giocatore che molto probabilmente farà panchina, circa 10 milioni se non ricordo male, e avendolo visto contro il modena e le altre… Leggi il resto »
433, 4231, 532…devono correre,correre,correre fino a morire!