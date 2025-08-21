La gara di Coppa Italia può aver dato indicazioni utili a mister Baroni: il Torino potrebbe passare definitivamente al 4-3-3

Nonostante una preseason portata avanti tra 4-2-3-1 e difesa a 3, 45 minuti di nulla in Coppa Italia hanno portato Baroni a stravolgere tutti i propri piani. Notando una squadra senza idee e in certi momenti in balia degli avversari, Baroni ha deciso di allontanarsi dalle proprie idee per sposare un sistema più funzionale al match, togliendo un calciatore offensivo e aggiungendone uno capace di gestire bene il pallone con i piedi. E la musica è cambiata sin da subito.

Subito un nuovo modulo

Sono serviti poi 7 minuti per trovare il gol del vantaggio, e portare la partita dalla propria parte. Impatto istantaneo e significativo per il nuovo modulo, certamente più bilanciato rispetto al 4-2-3-1 che ha fatto piuttosto male anche nelle ultime amichevoli. Chissà che il tecnico non possa decidere di effettuare un passaggio definitivo a questo nuovo schema.

Chi sale e chi scende

Nuovo modulo equivale anche a nuove gerarchie rispetto a quanto prestabilito fino a questo momento. Il Torino costruito appositamente per il 4-2-3-1, con tanti trequartisti e pochi veri registi, necessita ora di essere cambiato: a perdere minuti potrebbero essere gli esterni, in particolar modo Aboukhlal. Il marocchino ieri non ha convinto ed è stato sostituito, ma a far notizia è stata la buona prestazione di Vlasic da esterno sinistro.

Ora che la casella di trequartista potrebbe non esistere più, il croato avrebbe l’opportunità di giocare partendo con i piedi sulla linea laterale. A guadagnare sarebbero invece sicuramente i centrocampisti, con più posti a disposizione: Casadei, Anjorin, Ilic e soprattutto Ilkhan. L’ottima partita del turco potrebbe spingere la società a fare valutazioni diverse sul suo futuro, magari facendolo rimanere in rosa come vice Nicolussi Caviglia – che intanto si avvicina.