Il croato è stato incaricato di guidare i granata da capitano nel primo incontro di Coppa Italia valido per i 32esimi di finale

La stagione del Torino è finalmente iniziata, e a battezzare il primo gol dei granata non poteva che essere Nikola Vlasic.

Il trequartista granata è stato incaricato da Baroni di guidare la squadra con la fascia da capitano per affrontare il Modena ai 32esimi di finale di Coppa Italia. Con la cessione di Ricci è il recupero ancora non ultimato di Zapata, al momento Vlasic è l’uomo incaricato di guidare la squadra per le prime giornate di campionato. Contro gli emiliani, il classe 1997 ha fornito un’ottima prestazione davanti ai tifosi, coronata dal primo gol stagionale.

Il punto di riferimento della squadra

A Torino è iniziata una nuova era sotto la guida del nuovo tecnico Marco Baroni. Con l’arrivo di un nuovo allenatore i granata dovranno lavorare ancora di più per presentarsi pronti e preparati per l’inizio del campionato. Tra le varie cessioni e i nuovi acquisti, Vlasic si candida a essere il principale punto di riferimento del Torino. Il croato è uno dei giocatori della rosa a vestire da più tempo la maglia granata e proprio per questo, Baroni l’ha incaricato guidare i suoi compagni in questo periodo di transizione verso l’inizio del nuovo capitolo del Torino.

Vlasic insegue la doppia cifra

Il primo gol stagionale di Vlasic non può che far sorridere i tifosi del Torino, che negli ultimi anni l’hanno visto diventare sempre di più un elemento cardine della squadra. All’inizio del ritiro estivo l’attuale capitano del Torino aveva rilasciato qualche dichiarazione sulle sue ambizioni per la nuova stagione: “Ho fatto per due volte doppia cifra, spero di farcela anche quest’anno”. Sebbene questo sia un traguardo importante, nell’ultima partita Vlasic ha dimostrato di fare sul serio e di essere motivato a migliorarsi dopo aver da poco concluso un campionato in cui ha preso parte a 9 azioni da gol.