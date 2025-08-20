Emirhan Ilkhan si prende il Torino almeno per una notte. Il centrocampista turco ha svoltato in positivo la sfida contro il Modena

Dopo tanta fatica, il Torino batte il Modena 1-0 e approda ai sedicesimi di Coppa Italia. La rete di Nikola Vlasic assicura alla formazione di Baroni il passaggio del turno. L’impatto decisivo, però, è arrivato dall’ingresso in campo di Emirhan Ilkhan.

Il centrocampista turco ha acceso i granata in una serata fino a quel momento buia per la squadra di casa. Nel primo tempo, il Modena ha dominato sfiorando più volte la rete del vantaggio. Il cambio di Baroni all’inizio della seconda frazione ha migliorato la serata dei 12 mila tifosi granata allo stadio: fuori Aboukhlal, dentro Ilkhan.

L’impatto di Emirhan

Ilkhan è stato l’eroe meno atteso della serata di Coppa Italia. Il turco ha iniziato bene la sua partita dettando i tempi di gioco. Prima un palleggio fluido, poi la spinta in attacco. Il centrocampo del Modena non ha dato particolare importanza a Ilkhan, che ha deciso di regalarsi una notte da protagonista.

Al minuto 51, il turco, visto il tanto spazio concessogli dagli avversari, è salito palla al piede verso l’area di rigore del Modena. Ilkhan ha calciato forte dalla distanza, obbligando il portiere Chichizola a tuffarsi e respingere il pallone. Vlasic, scaltro, si è avventato sulla ribattuta siglando il gol dell’1-0. Larga parte del merito, però, va a Ilkhan.

Un futuro diverso?

Il futuro di Emirhan Ilkhan sembra scritto. Il turco dovrebbe abbandonare il Torino durante la sessione di mercato in corso. La bella prestazione contro il Modena potrebbe aver cambiato gli scenari. Il centrocampista resta un esubero del Torino di Baroni, le cui alternative nella mediana scarseggiano.

Il direttore tecnico del Toro Vagnati ha dichiarato che mancano alcuni tasselli in squadra. Il presidente Cairo ha ribadito che manca un play a centrocampo. La sabbia nella clessidra sta finendo e il gong della fine del calciomercato si avvicina. Ilkhan potrebbe essere la sorpresa della stagione del Torino. Con il cambio di sistema, dal 4-2-3-1 al 4-3-3 il turco potrebbe diventare una pedina importante nel gioco di Baroni. Emirhan ha dimostrato di saper incidere e, dati i tempi e le disponibilità economiche, il suo addio non sembra essere scontato.