Febbre smaltita per il terzino; Ilic e l’albanese ieri si sono allenati a parte

Cinque giorni alla sfida di lunedì contro il Milan all’Olimpico Grande Torino. Il Toro, reduce da due sconfitte consecutive contro Como e Lecce, continua a pepare la partita. Chi non è ancora tornato a disposizione di Baroni è Ilic, allenatosi ieri ancora a parte in seguito alla distorsione al ginocchio rimediata con la Serbia durante la pausa nazionali.

Personalizzato anche per Ismajli per via di un affaticamento muscolare riscontrato contro il Como. Il Torino spera comunque di recuperare entrambi per la sfida contro i rossoneri di lunedì. Per i granata sarà assente anche Simeone, ancora ai box per via dell’infortunio.

Febbre smaltita invece per Njie e Biraghi: lo svedese e l’ex Fiorentina sono infatti tornati in gruppo e ci saranno lunedì.

Cristiano Biraghi of Torino FC kicks the ball during the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
ultimo aggiornamento: 03-12-2025

thethaiman
thethaiman
1 ora fa

Esclusiva NSC: “Nel 2018 ho trattato personalmente l’acquisto del Toro”, Ospite durante la trasmissione “il processo di NSC” lunedì 1 Dicembre l’Avvocato Paulicelli svela un’importante retroscena Finalmente una persona esce allo scoperto e lo fa in maniera decisa e netta sulla vendita, smentendo categoricamente il Presidente del Toro. “Nel 2018… Leggi il resto »

Kagliostro
thethaiman
thethaiman
8 minuti fa
Reply to  Kagliostro

Si l’ho visto. Visto che la rassegna stampa di giornata non contempla giornalismo ma giornalettismo ho messo il Bignami.

