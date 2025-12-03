Febbre smaltita per il terzino; Ilic e l’albanese ieri si sono allenati a parte

Cinque giorni alla sfida di lunedì contro il Milan all’Olimpico Grande Torino. Il Toro, reduce da due sconfitte consecutive contro Como e Lecce, continua a pepare la partita. Chi non è ancora tornato a disposizione di Baroni è Ilic, allenatosi ieri ancora a parte in seguito alla distorsione al ginocchio rimediata con la Serbia durante la pausa nazionali.

Personalizzato anche per Ismajli per via di un affaticamento muscolare riscontrato contro il Como. Il Torino spera comunque di recuperare entrambi per la sfida contro i rossoneri di lunedì. Per i granata sarà assente anche Simeone, ancora ai box per via dell’infortunio.

Febbre smaltita invece per Njie e Biraghi: lo svedese e l’ex Fiorentina sono infatti tornati in gruppo e ci saranno lunedì.