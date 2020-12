Cairo ha deciso: da domani Torino in ritiro - Toro.it

Da domani Torino in ritiro per preparare la sfida di giovedì contro la Roma: lo ha annunciato lo stesso presidente Cairo

“Sono deluso dai giocatori e infatti da domani andremo in ritiro”: così Cairo ha annunciato che il Torino, oggi sconfitto per la settima volta in undici gare, preparerà in regime di ritiro la sfida contro la Roma di giovedì all’Olimpico.