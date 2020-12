LIVE Cairo e Giampaolo a colloquio: confronto dopo Torino-Udinese - Toro.it

Il presidente Cairo, dopo l’ennesima sconfitta del Torino, ha incontrato Giampaolo e la squadra negli spogliatoi

Di Francesco Vittonetto / Ivana Crocifisso – Un ritorno amaro, quello di Urbano Cairo al “Grande Torino”. Il presidente del Toro si è rivisto allo stadio dopo aver superato i problemi dovuti al coronavirus. E ha assistito alla sconfitta casalinga contro l’Udinese, la settima in undici partite di Serie A. Al termine della partita, il patron è sceso negli spogliatoi e ha incontrato i calciatori e il tecnico Marco Giampaolo. Cairo è insoddisfatto – non certo da oggi – e si aspettava dalla squadra una reazione diversa dopo la sconfitta nel derby. Nella pancia dello stadio si è confrontato con il suo allenatore, sia nell’immediatezza del triplice fischio, sia dopo che il tecnico aveva commentato in tv la prova dei suoi. E con lui c’era tutta la dirigenza: il ds Vagnati in testa.

Gli aggiornamenti sulla panchina di Giampaolo: esonero o conferma?

Ore 21.15 – Cairo e i dirigenti sono ancora all’interno dello stadio, così come il tecnico e quasi tutti i calciatori. Difficilmente arriverà, già in serata, un ribaltone. Ma la panchina traballa.

Ore 21.00 – Giampaolo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in questi termini: “Domani penso solo che ho l’allenamento alle 9, del resto mi interessa poco. La società ci è vicina, ora tocca a noi assumerci le nostre responsabilità”. Non ha nascosto di avere le proprie colpe, ma è rimasto sorpreso da come la squadra ha affrontato una gara cruciale come quella contro l’Udinese. All’orizzonte, comunque, non vede l’esonero. Anche se il clima, all’interno del club granata, inizia a farsi pesante.