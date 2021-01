L’allenamento del Torino al Filadelfia / Confermato l’affaticamento muscolare all’ileo-psosas destro per Nicolas Nkoulou

La prima notizia che arriva dal Filadelfia, dove i granata si sono ritrovati questo pomeriggio per la seconda sessione di allenamento agli ordini di mister Nicola, riguarda le condizioni di Nicola Nkoulou. Il difensore, fermatosi proprio nella giornata di ieri, è stato sottoposto quest’oggi ai consueti esami strumentali per verificare la gravità dell’infortunio patito dal giocatore. Esami che, in particolare, hanno confermato l’affaticamento muscolare all’ileo-psosa di destra. Le sue condizioni, come comunicato dalla stessa società, verranno monitorate giornalmente.

L’allenamento del Torino

Intanto, Belotti e compagni hanno proseguito nella preparazione in vista della sfida di venerdì sera contro il Benevento, l’ultimo impegno del girone di andata della Serie A 20/21. Dopo una parte atletica, Davide Nicola ha poi diretto una seduta prevalentemente tecnico-tattica, chiudendo il programma con una partitella a tempo e campo ridotti.