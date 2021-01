Con Giampaolo non è mai stato impiegato, con Nicola potrebbe ritrovare il campo: il cambio di allenatore può rilanciare anche Daniele Baselli

Si è allenato, Daniele Baselli, attendendo da professionista serio e paziente, il suo momento. Un momento che con Giampaolo, alla fine, non è arrivato. Poco pronto fisicamente? Troppa paura di buttarlo nella mischia dopo un lungo e delicato infortunio? Tutte motivazioni plausibili che non cambiano il risultato: il centrocampista è tornato ma solo per accomodarsi in panchina. Anche a dispetto delle dichiarazioni fatte dal tecnico che, alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Milan, si era detto convito di concedere al centrocampista “Un determinato minutaggio”. E invece nulla: a giocare da mezzala adattata è stato Singo e anche nella successiva sfida contro lo Spezia, Baselli ha dovuto seguire dalla panchina il pareggio che da lì a qualche ora sarebbe costato la panchina a Giampaolo. Un cambio, quello alla guida tecnica, che potrebbe però cambiare le carte in tavola anche al numero 8.

Nicola, la chance giusta per il centrocampista

L’arrivo di Nicola, infatti, se da un lato non snaturerà una squadra che non è ancora riuscita a trovare un’identità (lo avevamo spiegato qui), dall’altro qualche novità, almeno nel modo di interpretare l’ormai arcinoto 3-5-2, la porterà di certo. Prima fra tutte, e la più importante almeno per Baselli, sarà quella che riguarda il centrocampo. Abbandonata in parte la strada che avrebbe dovuto portare al regista, mai consegnato a Giampaolo, sarà il ruolo di mezzala a ricoprire particolare importanza per Nicola.

E al di là di quelle che potrebbero essere le mosse di mercato, resta fuori discussione che l’acquisto più importante per il Torino, da questo punto di vista, sarà proprio quello regalato dal rientro del numero 8. A maggior ragione dopo la partenza di Meité in direzione Milan. L’arrivo di Nicola, dunque, potrebbe finalmente concedere al centrocampista il suo esordio stagionale dopo ben 8 lunghi mesi di stop. Baselli adesso è davvero pronto, attende solo l’occasione per dimostrarlo in campo: che arrivi già contro il Benevento?